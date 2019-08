Algerijnse minister van Cultuur stapt op vanwege vijf doden bij rapconcert tvc

24 augustus 2019

17u23

Bron: ANP 0 De Algerijnse minister van Cultuur Meriem Merdaci neemt ontslag na de dood van vijf jongeren donderdagavond tijdens een rapconcert in Algiers. Zij werden vertrappeld nadat paniek uitbrak aan een van de ingangen van het oude stadion waar het concert plaatsvond.

Het bewuste concert was van de Algerijnse rapper Soolking. Hij schreef een nummer over de protestbeweging in Algerije, dat in april van dit jaar tot het vertrek leidde van president Bouteflika. Soolking woont al vijf jaar in Frankrijk. Zijn concert donderdagavond was het enige optreden in Algerije. Het oude stadion in Algiers was volgelopen, terwijl er buiten nog veel mensen met een kaartje stonden. Aan één van de ingangen ontstond paniek. Vijf mensen tussen 13 en 22 jaar kwamen om, 21 anderen raakten gewond.

Premier Noureddine Bedoui heeft gisteren al de directeur ontslagen van het overheidsorgaan dat het concert had georganiseerd. Nu stapt ook de minister van cultuur op. Het parket van Algiers onderzoekt of er nog verantwoordelijken kunnen worden aangeduid.