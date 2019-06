Algerijnse gewezen premier opgesloten in onderzoek naar corruptie kv

12 juni 2019

21u01

Bron: Belga 1 Een Algerijnse rechter heeft de opsluiting bevolen van de gewezen premier Ahmed Ouyahia als onderdeel van een onderzoek naar mogelijke corruptie. Dat meldt het officiële nieuwsagentschap APS.

Eerder op de dag was Ouyahia ondervraagd over beschuldigingen over het ontvreemden van publieke middelen en machtsmisbruik. Hij is een van twaalf gewezen regeringsfunctionarissen, onder de afgetreden president Abdelaziz Bouteflika, die zijn doorverwezen naar het hooggerechtshof voor vermoedelijke corruptie.

De 82-jarige Bouteflika regeerde het land gedurende twee decennia. In april trad hij af, in de nasleep van nationale protesten en onder druk van het Algerijnse leger.