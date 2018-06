Algerije stuurt uitgewezen migranten te voet terug door de woestijn: "Er lagen overal dode lichamen" TTR

25 juni 2018

15u35

Bron: AP 0 Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft Algerije het voorbije jaar ongeveer 13.000 Afrikanen het land uitgewezen. De migranten, waaronder verschillende zwangere vrouwen en kinderen, werden afgezet aan de grens met Niger en Mali. Vanaf dat punt moesten ze alleen verder door de woestijn. De harde aanpak van uitgewezen migranten in Algerije stuit op kritiek bij de IOM.

De bussen en vrachtwagens die aan het zogenoemde Point Noir aankomen zitten vol met uitgewezen migranten, die uit verschillende landen in Sub-Sahara Afrika komen. Zo meldt het persbureau AP vandaag. Het is er bloedheet. Overdag kunnen de temperaturen oplopen tot maar liefst 48 graden Celsius. De uitgewezen Afrikanen moeten urenlang door de woestijn wandelen. Zonder voedsel of drank. Voortdurend op hun hoede voor slangen en schorpioenen. Sommigen zullen de tocht zelfs niet overleven.

Wantoestanden

Een van de uitgewezen migranten is Janet Kamara uit Liberia. De vrouw kreeg een miskraam in de woestijn en moest noodgedwongen haar ongeboren kind achterlaten en begraven. "Er lagen overal dode vrouwen en mannen, anderen raakten vermist in de woestijn omdat ze de weg niet vonden”, aldus Kamara.

Ook een andere overlevende getuigt over de wantoestanden. “Ze smeten ons in het midden van de woestijn. We werden daar verzameld en wandelden van acht uur 's morgens tot zeven uur 's avonds”, vertelt de 18-jarige Senegalees Alio Kande. “Voor sommige mensen is het te zwaar. Ze zaten in het zand. We moesten hen achterlaten.”

Soevereine staten

Het aantal migranten dat aan Point Noir wordt gedropt, neemt volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) verder toe. Uit registratie blijkt dat het in mei 2017 om 135 mensen ging. Een jaar later, in april 2018, telde het IOM 2.888 migranten. In totaal zouden 11.276 mannen, vrouwen en kinderen de oversteek overleefd hebben. Hoeveel migranten de tocht niet overleefden, is onduidelijk.

"Ik heb nog nooit zo'n massale uitwijzingen gezien. Er zijn zelfs baby's bij en hoogzwangere vrouwen. Het is catastrofaal", besluit Alhoussan Adouwal van IOM Niger.

De Europese Unie is op de hoogte van de wantoestanden, maar volgens een Europese woordvoerder kunnen soevereine staten migranten uitwijzen als ze de internationale rechtsregels respecteren. De Algerijnse autoriteiten weigeren commentaar te geven.