Algerije sluit internet af in strijd tegen examenfraude TTR

21 juni 2018

07u36

Bron: The Guardian 0 De examenperiode is volop aan de gang. Niet alleen in ons land, ook in Algerije duiken leerlingen massaal in hun studieboeken. De Algerijnse overheid heeft drastische maatregelen genomen om examenfraude tegen te gaan. Zo werd gisteren in het hele land het internet afgesloten. Ook volgende week wordt het internet opnieuw platgelegd.

Websites als Facebook en Twitter waren gisteren in het hele land onbereikbaar, waardoor examenvragen en -antwoorden niet online gedeeld konden worden. Er werden ook metaaldetectoren geplaatst aan de ingang van meer dan 2.000 scholen. Dat moet verhinderen dat leerlingen smartphones of tablets meenemen in de klaslokalen. Naast het toeziende oog van leerkrachten, moeten ook bewakingscamera's erop toezien dat leerlingen niet op het blad van een andere medeleerling gluren.

Volgende week zullen meer dan 700.000 studenten opnieuw examens afleggen. Net zoals gisteren, wordt het internet dan opnieuw platgelegd. Dat meldt minister van Onderwijs Nouria Benghabrit.

Het is niet de eerste keer dat de Algerijnse autoriteiten beslisten om het internet af te sluiten tijdens de examenperiode. In 2016 werd de toegang tot het internet voor een eerste keer opgeschort. De blokkade kwam er nadat de examenvragen toen vroegtijdig waren gelekt. Meer dan 300.000 leerlingen moesten hun examens opnieuw afleggen. Er werden tientallen mensen gearresteerd, waaronder ook leerkrachten en mensen van het bedrijf dat examens drukt.

Ook in Irak werden eerder al gelijkaardige maatregelen genomen. Er kwam toen veel kritiek op die beslissing. De 'blackouts' kunnen hulpdiensten hinderen en vormen een bedreiging voor de economie, zo stond te lezen in 'The Atlantic'.