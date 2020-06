Algerije houdt grenzen gesloten tot einde pandemie IB

29 juni 2020

00u55

Bron: Belga 0 Algerije houdt al zijn grenzen gesloten tot het einde van de coronapandemie. Dat heeft president Abdelmadjid Tebboune gisterenavond aangekondigd, nu het aantal coronabesmettingen er toeneemt.

De president, die een ministerraad voorzat, beval "het behoud van de sluiting van de grenzen over land, zee en lucht tot wanneer God ons van deze plaag verlost heeft", luidt het in een bericht van het officiële persagentschap APS.

Algerije is nochtans opgenomen in een voorstel van een lijst van 14 landen waarvan reizigers vanaf 1 juli weer in de Europese Unie toegelaten zouden worden. Europa heeft evenwel haar definitieve beslissing over de lijst uitgesteld.

De grenzen van Algerije zijn sinds 19 maart gesloten. Volgens de statistieken van de Johns Hopkins universiteit heeft Algerije op het moment van schrijven 13.273 bevestigde besmettingen met het coronavirus en zijn er 897 mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden.