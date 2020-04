Algemene Vergadering VN roept op tot samenwerking in strijd tegen Covid-19 IB

03 april 2020

03u17

Bron: Belga 0 De Algemene Vergadering van de VN heeft vandaag bij consensus een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot "internationale samenwerking" en "multilateralisme" ter bestrijding van Covid-19. Het gaat om de eerste tekst van de Verenigde Naties sinds het uitbreken van de pandemie.

De resolutie, die Rusland zonder succes probeerde van tafel te vegen met een concurrerend project, benadrukt ook "de noodzaak om de mensenrechten volledig te eerbiedigen" en hekelt "alle vormen van discriminatie, racisme en xenofobie als reactie op de pandemie ".

De tekst benadrukt de centrale rol van de Verenigde Naties in de wereldwijde economische en economische crisis. De door de Algemene Vergadering aangenomen resolutie is geïnitieerd door zes landen: Zwitserland, Indonesië, Singapore, Noorwegen, Liechtenstein en Ghana. Uiteindelijk werd ze volgens diplomaten gesteund door 188 staten van de 193 die de Verenigde Naties vormen.

Concurrerende Russische verklaring

De vijf landen die ontbreken zijn Rusland, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Cuba, Nicaragua en Venezuela. Deze landen waren mede-indieners van een door Moskou voorgestelde "verklaring", die wilde concurreren met de aangenomen resolutie, ook over samenwerking, maar met een impliciet verzoek om een algemene opheffing van internationale sancties. Rusland, dat door het conflict met Oekraïne getroffen is door dergelijke maatregelen, meent dat dit een rem is op de strijd tegen de pandemie.

Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne kwamen donderdag tussenbeide om de goedkeuring van deze "verklaring", die volgens de diplomaten ook bij consensus moest worden genomen, te blokkeren.

In tegenstelling tot de VN-Veiligheidsraad zijn de door de Algemene Vergadering aangenomen resoluties niet bindend, maar hebben ze een hoge politieke waarde, afhankelijk van het aantal landen dat ze goedkeurt.