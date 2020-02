Algemene staking op Griekse eilanden tegen nieuwe vluchtelingenkampen: overheid en winkels gesloten YV

26 februari 2020

09u16

Uit protest tegen de bouw van nieuwe vluchtelingenkampen zijn woensdag op de Griekse eilanden Lesbos, Chios en Samos alle regionale en gemeentelijke autoriteiten en de meeste winkels gesloten. De stakingen staan onder het motto "Wij willen onze eilanden terug", zo berichtte de Griekste staatstelevisie ERT. "De eilanden mogen geen kampen van verloren zielen meer zijn", luidde het.

Dinsdag kwam het op Lesbos en Chios tot confrontaties tussen woedende bewoners en de politie. De agenten zetten pepperspray, traangas en knuppels in om een einde te maken aan de wegversperringen door bewoners, die probeerden de bouw van nieuwe kampen te verhinderen.

De regering in Athene moet ervoor zorgen dat de tientallen migranten, die dagelijks de oversteek maken vanuit Turkije, na hun registratie op de eilanden naar het Griekse vasteland gebracht worden, menen de eilandbewoners. In en rond de kampen op de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee zitten momenteel ongeveer 42.000 mensen. De kampen kunnen echter maar zo’n 8.000 mensen huisvesten. De bewoners willen de duizenden asielzoekers niet langer opvangen, omdat ze al vijf jaar de gevolgen dragen van de Europese migratiecrisis.

De regering van de conservatieve partij Nea Dimokratia (ND) onder leiding van premier Kyriakos Mitsotakis heeft de asielprocedure in Griekenland versneld en wil nieuwe registratie- en terugstuurkampen openen op de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee.