Algemene staking in Frankrijk verstoort ook komende dagen internationaal treinverkeer HLA

13 december 2019

17u39

Bron: Belga 1 De staking tegen de geplande pensioenhervorming in Frankrijk zal ook de komende dagen gevolgen hebben voor het internationale treinverkeer van, naar en door het land.

De Franse spoorwegmaatschappij verwacht dat tijdens het weekend ongeveer een op de vier hogesnelheidstreinen TGV zal rijden. Voorlopig zijn tot en met woensdag twee verbindingen van Brussel naar Frankrijk verzekerd per dag, en twee of drie in de omgekeerde richting.

Thalys zegt dat tot dinsdag ongeveer twee op de drie treinen zullen rijden. Bij Eurostar zijn vooral verbindingen tussen Parijs en Londen geannuleerd, maar op weekdagen ook één of twee tussen Brussel en Londen (voorlopig tot 17 december).

Voorts zijn de IC-treinen Bergen-Aulnoye en Namen-Charleroi-Maubeuge (met aansluiting naar Parijs) zeker tot en met zondag afgeschaft. En ook op de verbinding Doornik-Rijsel zijn er afschaffingen te verwachten, zo staat op de website van NMBS Internationaal.