Algemene staking in Catalonië zorgt voor afgelaste vluchten en geblokkeerde wegen, massa volk marcheert Barcelona binnen Crisis Catalonië

18 oktober 2019

13u48

Bron: Belga, ANP 0 In Catalonië is vandaag een algemene staking begonnen, op de vijfde dag van de protesten tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. In de hele regio blokkeren demonstranten ook de wegen. In Barcelona staat vanaf 17.00 uur een massamanifestatie van separatisten gepland. Honderdduizenden demonstranten uit de bredere regio sijpelen de stad binnen.

De vele separatisten uit Catalonië die sinds woensdag op weg zijn richting Barcelona stromen de stad binnen. In afwachting van de massamanifestatie daar vanmiddag zijn verschillende hoofdstraten afgesloten voor het verkeer. Betogers verzamelen zich nu al op tal van plaatsen in de stad.

Dicht

De beroemdste kerk in aanbouw, de Sagrada Familia, is als gevolg van de vele betogingen in Barcelona voor het publiek gesloten. Dichtbij de bekende toeristische trekpleister verzamelen zich eveneens betogers.



In de Seat-fabriek nabij Barcelona wordt niet gewerkt, ook meerdere vestigingen van de Catalaanse supermarktketen Bonprue bleven dicht. Plaatselijke media melden dat groepjes activisten sommige kleine winkeliers belagen en dwingen om luiken of deuren te sluiten.

Blokkades

Separatistische betogers hebben in Catalonië ook opnieuw wegen geblokkeerd, onder meer de autosnelweg A7 van Spanje naar Frankrijk. De weg werd afgesloten bij La Junquera, er werden onder meer spijkers op het wegdek gegooid. De autosnelweg A2 is bij Lérida, ten westen van Barcelona, ook geblokkeerd door betogers.

Op de luchthaven van Barcelona werden tientallen vluchten afgelast, vooral van luchtvaartmaatschappijen Iberia en Vueling. De treinen rijden normaal, maar in het centrale station van Barcelona is extra veiligheidspersoneel ingezet.

‘Beroepsrelschoppers’

Het Spaanse Hooggerechtshof sprak afgelopen maandag gevangenisstraffen tot 13 jaar uit tegen negen boegbeelden van de Catalaanse separatistische strijd, voor hun rol bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Dat zorgde voor een golf van protest.

De ongeregeldheden van de afgelopen dagen lokken ook ‘beroepsrelschoppers’ naar Catalonië. Zo zouden tal van beruchte in het zwart gehulde ‘casseurs’ (hooligans) uit Frankrijk naar Barcelona zijn gekomen. Ook zijn er botsingen gemeld tussen extreemrechtse manifestanten en separatisten.