Alexandria Duval (38) niet schuldig aan dood tweelingzus die stierf nadat ze met haar van klif reed Koen Van De Sype

02 februari 2018

15u03

Bron: AP 0 Alexandria Duval (39) is niet schuldig aan de dood van haar tweelingzus Anastasia. Dat heeft een rechter op het Amerikaanse eiland Hawaï beslist. De vrouw stond terecht nadat ze op 29 mei 2016 met haar tweelingzus een ravijn in reed. Getuigen hadden hen even daarvoor hevig zien ruziën. De rechter vond het echter niet bewezen dat de vrouw het ongeval opzettelijk had veroorzaakt.

Het spraakmakende proces was maandag van start gegaan. De verdachte had ervoor gekozen om de zaak alleen door een rechter te laten beoordelen en niet door een jury. Het was dan ook rechter Peter Cahill die haar gisteren uiteindelijk vrijsprak.

Getuigen

Daarmee volgde hij het Openbaar Ministerie niet, dat aangevoerd had Duval opzettelijk het ravijn was ingereden met haar zus. Nadat getuigen hadden verklaard dat ze een oplopende ruzie hadden gehad in de wagen. Daarbij zou het slachtoffer zelfs plukken haar van haar zus hebben uitgetrokken. Die werden door de lijkschouwer in een hand van de overleden vrouw gevonden. (lees hieronder verder)

De SUV van de zussen stortte 60 meter naar beneden en kwam op de rotsen terecht. Alexandria, die aan het stuur zat, raakte lichtgewond, Anastasia overleefde het niet. Alexandria werd na het ongeval opgepakt, maar weer vrijgelaten nadat een rechter had beslist dat er geen aanwijzingen waren dat het om een moorddossier ging. Enkele maanden later vloog ze weer in de cel nadat een onderzoeksjury haar toch in staat van beschuldiging had gesteld.

Tragisch

Zelf getuigde ze niet tijdens het proces, maar haar advocaat Birney Bervar voerde aan dat het wel degelijk om een tragisch ongeval ging. Ondanks de problematische relatie tussen de zussen, die niet zonder maar ook niet met elkaar konden leven. Getuige daarvan de hevige ruzies tussen de twee vrouwen, die een tiental jaar geleden bekendheid verwierven met hun yogastudio in Florida.

Duval verliet de rechtszaal na het proces zonder commentaar te geven. “Het was een extreem emotionele beproeving voor haar”, aldus haar advocaat. “Je kan je niet voorstellen hoe het moet zijn om je tweelingzus te verliezen in zo’n tragisch ongeval en dan nog beschuldigd te worden van haar dood ook. Onterecht, zoals nu blijkt. Mijn cliënt is bijzonder opgelucht met de uitspraak.”

Volgens haar advocaat gaat ze nu wat tijd nemen om te zien wat ze in de toekomst wil doen. Het Openbaar Ministerie reageerde al teleurgesteld. “De feiten tonen aan dat het op zijn minst om roekeloos gedrag ging”, aldus J.D.Kim.