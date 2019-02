Alexandre Benalla, ex-medewerker Macron, en Vincent Crase opnieuw vrijgelaten kg

26 februari 2019

18u32

Bron: Belga 0 Alexandre Benalla en Vincent Crase, die vorige week in voorlopige hechtenis waren genomen, zijn opnieuw vrijgelaten. Dat heeft het parket-generaal van Parijs vandaag bekendgemaakt.

Alexandre Benalla, de voormalige medewerker van de Franse president Emmanuel Macron, en zijn medewerker Vincent Crase werden in juni in staat van verdenking gesteld wegens geweldpleging tijdens de 1 mei-optocht in Parijs. De twee pakten een betoger te hardhandig aan.

Voorwaarden geschonden

Beiden kwamen op vrije voeten, waarbij de voorwaarde werd opgelegd dat ze elkaar niet mochten ontmoeten of spreken. Maar daarna doken er nog geluidsopnames op van een conversatie tussen beiden, waarop ze in voorlopige hechtenis belandden.



Het hof van beroep van Parijs liet het duo nu opnieuw vrij. Het parket-generaal liet in een mededeling wel weten dat de voorwaarden voor Benalla en Crase opnieuw van kracht zijn.