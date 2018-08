Alex Jones: wereldkampioen complottheorie slaat (alweer) door Bob van Huët

05 augustus 2018

13u28

Bron: AD 0 Noem hem gerust wereldkampioen complottheorie: Alex Jones (44). Inmiddels lopen er drie rechtszaken tegen de rechtspopulistische radiopresentator.

Jones beweert onder meer dat de Amerikaanse staat stiekem hormonen aan vruchtenjus toevoegt met de bedoeling meer jongens homo te maken, of dat de dramatische schietpartij op de Sandy Hook basisschool in 2012 (20 kinderen en 6 volwassenen werden doodgeschoten) een walgelijk opzetje zou zijn van de overheid. In het hoofd van Jones zat het zo: de staat organiseerde de slachting om via de te verwachten verbijstering daarover strengere wapenwetten af te dwingen. Een links complot dus, aldus Infowars, het videokanaal van de vaak hysterische presenterende Jones. Maar deze week sloeg hij echt door.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN