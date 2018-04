Alex (8) klaagt over pijnlijke benen, maar volgens arts is er niets aan de hand. Symptomen worden steeds vreemder en op zijn elfde valt de hemel op zijn hoofd Karen Van Eyken

11 april 2018

17u36

Bron: BBC 0 Alex Hill was amper acht jaar oud toen zijn moeder Sarah dacht dat er mogelijk iets mis was. Haar zoon klaagde over pijnlijke benen maar moest zich volgens de huisarts geen zorgen maken. Enkele jaren later viel de hemel op hun hoofd.

Sarah merkte dat haar toen achtjarige zoon na de turnles soms dagenlang pijn had aan zijn benen. Wanneer hij moe was, sleepte hij met een been. "Ik vond dat niet normaal voor zo'n jong kind", vertelt de Britse Sarah aan de BBC.

Ze ging met de jongen naar de huisarts in Folkestone, maar die vertelde haar dat er niets aan de hand was. Nochtans kwamen er nadien nog meer vreemde symptomen bij.

"Hij wilde steeds bij me in de buurt blijven terwijl hij normaal toch graag naar school ging. We mochten het huis niet verlaten zonder hem. Hij werd ook behoorlijk obsessief. Zo wilde hij plots een hele hoop onderbroeken in zijn tas stoppen", legt Sarah uit.

Schreeuwen naar de vogels

Op een andere dag opende Alex zijn slaapkamerraam en schreeuwde naar de vogels dat ze hun mond moesten houden. "Dat lag nochtans helemaal niet in zijn karakter om zoiets te doen. Dus ging ik weer naar de huisarts om eens te bekijken of het geen goed idee was om naar de psychiater te gaan met die klachten." Opnieuw werden moeder en zoon wandelen gestuurd.

Een paar maanden later viel haar zoon plots plat op zijn buik toen ze met hem aan het praten was. Hij kon niet uitleggen wat er was gebeurd. Zijn handschrift verslechterde en zijn grootvader merkte een lichte tremor op. Hij vroeg zich af of Alex misschien Parkinson had, maar de huisarts lachte de suggestie weg.

Uiteindelijk werd de jongen doorverwezen naar een lokale kinderarts, die hem besloot te behandelen voor epilepsie. Het toegediende medicijn maakte echter geen verschil. Enkele maanden later viel hij zelfs tot 28 keer per dag.

Toen viel de hemel op hun hoofd

"Hij kon niet meer gaan zitten omdat hij zo veel kwetsuren had opgelopen en moest noodgedwongen op zijn buik liggen", herinnert Sarah zich. Daarna werd hij dan toch maar doorverwezen naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Londen. Daar kreeg Alex na één dag vol onderzoeken het harde verdict: jonge Parkinson. Voor Sarah voelde het alsof de hemel op hun hoofd viel.

Maar voortaan zou haar zoon wel behandeld kunnen worden met de juiste medicijnen. Ze gaf haar job op om fulltime voor Alex te zorgen. Tegen dat de jongen twaalf jaar was, was hij aan zijn rolstoel gekluisterd. Op zijn 14de sloeg de medicatie niet meer aan en werd Alex behandeld met diepe hersenstimulatie. Dit zorgde ervoor dat hij minder beefde en de jongen kreeg zijn glimlach terug.

Maar naarmate de tijd verstreek, bleef zijn toestand verslechteren en kon Sarah de zorg voor haar zoon niet meer alleen aan. Een zorgtehuis bleek de beste oplossing.

In het hier en nu

Nu is Alex 24 jaar. Niet meer kunnen stappen, was voor hem wellicht de verschrikkelijkste noot om te kraken. Maar de jongeman wenst niet meer achteruit te kijken. Hij wil leven in het hier en nu en focussen op de mooie momenten. Hij omschrijft Sarah als "de beste moeder ter wereld". Het duo hoopt deze zomer op vakantie te gaan naar Wales.

Sarah blijft ondertussen op zoek naar nieuwe medicatie die het leven voor haar zoon draaglijker kan maken. Maar beiden blijven trouw aan hun levensmotto: "Pluk de dag".