Alex (31) moest sportdroom opgeven door blessure. Hij belandde in depressie en kwam bij tot hij 150 kilo woog. Maar hij gooide het roer om

17 oktober 2018

18u06

Bron: Instagram, Daily Mail 0 Hij zou zijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Londen in 2012, maar het lot besliste er anders over. Toen de Britse judoka Alex Goodrich (31) zich tijdens een training verwondde, was het verdict keihard: zijn sportcarrière was voorbij. De man belandde in een diepe depressie en kwam bij tot hij 2 jaar geleden 150 kilo woog. Na een zelfmoordpoging gooide hij het roer om. En dit najaar deed hij voor het eerst weer mee aan een competitie: bodybuilden.

Een van de moeilijkste momenten van zijn leven: zo noemt Alex Goodrich uit Stoke-on-Trent het ogenblik dat hij besefte dat zijn droom voorbij was nog voor die goed en wel begonnen was.

Kleine uk

Alex was als kleine uk met judo begonnen en vocht op zijn 6de al zijn eerste wedstrijd. Tien jaar later, toen hij 16 jaar was, werd hij profjudoka. Hij werd toegelaten tot de Britse nationale academie en kwalificeerde zich later voor het Britse team dat aan de Olympische Spelen van 2012 zou deelnemen. Maar tijdens een training voor de Spelen ging het fout.





Het was maart 2010 toen Alex tijdens een oefenkamp een slag op zijn oog kreeg van een tegenstander. Door de klap scheurde zijn netvlies. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en moest meteen onder het mes. Dat kon niet verhinderen dat hij zijn oog verloor. Om alles nog erger te maken moest hij daardoor ook zijn plek in het team opgeven. (lees hieronder verder)

“Ik moest niet alleen verwerken dat ik blind was aan één oog door de sport die ik zo graag deed”, vertelt hij aan de Britse krant de Daily Mail, “ik zou die sport ook niet meer kunnen beoefenen. En ik zou moeten toekijken hoe mijn vrienden en collega’s zonder mij medailles veroverden op de Spelen. Ik denk dat die periode een van de moeilijkste van mijn leven was. Beseffen dat mij droom op mijn 24ste voorbij was. Vreselijk. Ik was mijn identiteit kwijt als atleet, als persoon en als mens.”

Depressie

Hij kwam in een neerwaartse spiraal terecht en terwijl hij verder sportwetenschappen studeerde aan de universiteit van Bath, werd hij steeds zwaarder. “Ik kon het allemaal niet aan”, vertelt hij. “Vooral de fysieke en de psychische pijn doordat alles me was ontnomen waar ik mijn hele leven voor had gewerkt. Ik kwam 60 kilogram bij – meer dan een derde van mijn lichaamsgewicht – en verzeilde in een diepe depressie. Ik sloot me af van de wereld. En zakte steeds verder weg.” (lees hieronder verder)

The hardest part of prep: training "no", dieting "no", "getting out of the car to get it done "yes" 5 Likes, 0 Comments - Alexander Goodrich (@a_goodrich_fitness) on Instagram: "The hardest part of prep: training "no", dieting "no", "getting out of the car to get it done "yes""

Het enige wat hem nog kon troosten, was eten. “Ik was gebroken, bang, gestresseerd en ongelukkig”, vertelt hij. “En ik wendde me tot junkfood. Chips, chocolade en fastfood: ik at het allemaal. Los van de kilo’s ontwikkelde ik daardoor ook slaapapneu, diabetes en een hoge bloeddruk.”

Zijn dieptepunt bereikte hij in november 2015. Dat was het moment dat hij uit het leven probeerde te stappen. “Ik had me nog nooit in mijn leven zo ongelukkig gevoeld als toen”, vertelt hij daarover. “Gelukkig vond ik professionele hulp.”

Dieet en sporten

Daardoor herinnerde hij zich het belang van hoop en besefte hij dat er een einde moest komen aan die zes jaar van lijden. “Ik wilde mezelf, mijn dokter en iedereen die ooit aan mij getwijfeld had tegelijk tonen dat gewichtsverlies mogelijk was met alleen maar een dieet en sporten.” (lees hieronder verder)

Locking and loading for Reveal 2.0 95 Likes, 15 Comments - Alexander Goodrich (@a_goodrich_fitness) on Instagram: "Locking and loading for Reveal 2.0"

Zijn proteïnedieet en fitnessregime van zes dagen per week waarmee hij in januari 2016 startte, wierpen vruchten af. In bijna twee jaar ging hij van 150 naar 86 kilo en dat was zelfs minder dan in zijn tijd als judoka. En hij ziet er als bodybuilder scherper uit dan ooit tevoren.

Dit najaar was hij voor het eerst klaar om zijn lichaam aan de buitenwereld te tonen tijdens een wedstrijd. Hij nam deel aan Pure Elite, een competitie bodybuilding, en werd tweede in zijn categorie. En daar is hij ongelofelijk trots op. “Ik was vastberaden en heb mijn doel bereikt”, zegt hij. “Tegelijk wilde ik laten zien dat hard werk, toewijding en engagement de basis zijn van succes. Mijn transformatie heeft een nieuw mens van mij gemaakt. Ik heb al het onnodige lijden uit mijn leven gebannen en ben niet langer een slachtoffer maar een held.”

Alex ging intussen ook opnieuw studeren. Hij wil een diploma geneeskunde halen en hoopt op een dag aan de slag te kunnen als huisarts. (lees hieronder verder)

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of online op www.zelfmoord1813.be