Alessandro zag ramp Genua voor zijn neus gebeuren: "Soms leek die brug te dansen, we wisten dat er iets niet klopte" Rob Van herck

15 augustus 2018

16u17

Bron: VTM Nieuws 0 Waarom is de brug in Genua ingestort? Dat is de vraag die iedereen zich stelt over de ramp. Voor veel lokale inwoners is het duidelijk, er schort al langer iets aan de brug. "Als ik in de file stond en er passeerden vrachtwagens danste de brug", vertelt Alessandro Megna aan VTM NIEUWS.

Zelf reed hij onderaan het viaduct toen dat instortte. "Ik zag ze voor mijn ogen instorten. De auto’s die erover reden, alles... De brug verdween in een seconde, ineens was er niets meer", zegt hij aan journalist Robin Ramaekers.

Het was voor Alessandro geen verrassing dat net deze brug het begaf. Al de inwoners van Genua wisten dat de brug die ze dagelijks gebruikten in erg slechte staat was.

"We wisten dat er iets niet klopte. Maar we stonden er niet bij stil omdat we wisten dat er aan gewerkt werd. Ze zou versterkt worden, maar blijkbaar niet genoeg."