Alerte check-inbediende redt twee meisjes uit klauwen van lepe mensenhandelaar Karen Van Eyken

20 februari 2018

17u09

Bron: Wis 10 News, CNN, The Independent 0 Een waakzame medewerkster van de luchthaven van Sacramento in de Amerikaanse staat Californië heeft verhinderd dat twee meisjes op het vliegtuig stapten omdat ze zich terecht vragen stelde nadat ze hun tickets had gezien. Zo wist Denise Miracle - what's in a name - hen te redden uit de klauwen van een mensenhandelaar.

De twee jonge meisjes, respectievelijk 15 en 17 jaar, meldden zich aan bij de check-inbalie van American Airlines met twee peperdure tickets voor eerste klasse. Ze wilden naar New York vliegen, maar beschikten niet over tickets voor een terugvlucht. Bovendien hadden ze amper bagage bij en maakten ze een zenuwachtige indruk.

"Mijn gevoel zei me gewoon dat er iets niet klopte", verklaarde Denise Miracle achteraf. Dus belde ze meteen naar de lokale sheriff.

De meisjes onthulden uiteindelijk dat ze op Instagram in contact waren gekomen met een man die zich 'Drey' liet noemen. Hij had hen uitgenodigd in New York waar ze volgens hem tot 2.000 dollar konden verdienen door wat modellenwerk te verrichten.

De tieners hadden tegen hun ouders niets gezegd over hun trip. De meisjes waren gechoqueerd toen ze te horen kregen dat er geen terugvlucht voorzien was. "Toen drong het ook bij hen door dat er iets niet pluis was", zei de sheriff. "Volgens mij zouden ze in handen komen van een doortrapte mensenhandelaar. Ze vertelden me dat ze dat ze zeker niets tegen hun wil zouden doen. Maar ik legde hen uit dat ze - eens ter plaatse - helemaal geen keuze zouden hebben gehad."

Speurders probeerden 'Drey' nadien op te sporen maar hij had na het eerste contact razendsnel al zijn gegevens op social media gewist. "Ik ben ervan overtuigd dat Denise de meisjes heeft gered", meende Sanderson.

Ook American Airlines heeft de alerte medewerkster geprezen. "Zij heeft bewezen hoe cruciaal de check-inmedewerkers zijn. Denise is ontzettend professioneel en heeft een heel groot hart."

'It just didn't feel right': Airline agent saves teens from human trafficking plot https://t.co/HPuMeBGhrF pic.twitter.com/lg08wbgB0e WIS News 10(@ wis10) link