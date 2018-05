Alerte agent voorkomt dat vijfjarig meisje onder rijdende trein belandt lg

15 mei 2018

14u41

Bron: AD.nl 0

Een oplettende agent kon een drama voorkomen in het station van Mumbai in India. Een vijfjarig meisje stapte samen met haar moeder in een rijdende trein toen ze plots weggleed. De agent wist haar op het laatste moment weg te trekken en kon zo voorkomen dat ze onder de trein terechtkwam.