Alec Baldwin vreest voor zijn veiligheid nadat Trump dreigt met "vergelding"

18 februari 2019

08u58

Bron: CNN, The Guardian 3 Acteur Alec Baldwin kroop zaterdag na enkele weken afwezigheid nog eens in de huid van Amerikaans president Donald Trump. Baldwin persifleerde de toespraak die de president gaf over de noodtoestand aan de grens met Mexico, maar Trump kon met de satire niet echt lachen. Hij vraagt een onderzoek en dreigde zelfs met “vergelding”, wat Baldwin dan weer bizar vindt.

Dat Trump geen fan is van het satirische Saturday Night Live op NBC, is geen geheim. Als president van de Verenigde Staten is hij er het uitgelezen slachtoffer van persiflages, en hoe harder hij er zich in opwindt, hoe liever de makers het lijken te hebben. Maar het mag niet te ver gaan, klinkt het na Trumps laatste tweet.



“Niks grappig aan het saaie Saturday Night Live op ‘Fake News NBC’”, schreef de president nadat de sketch zaterdag op tv was verschenen. Daarin parodieerde Baldwin de president tijdens zijn speech van vrijdag waarin hij aankondigde de noodtoestand uit te roepen om de grensmuur met Mexico te kunnen bouwen. “Muren werken, muren houden je veilig. Je moet niet slim zijn om dat te snappen, en eigenlijk is het zelfs gemakkelijker te snappen als je niet zo slim bent”, grapte Baldwin onder andere.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Hoe blijven ze hier mee wegkomen zonder vergelding?”

Maar echt om te lachen vond de president het dus niet. Zeker over zijn ultieme verkiezingsbelofte, de muur, horen geen grapjes gemaakt te worden, vindt Trump. “Vraag is hoe de netwerken blijven wegkomen met deze enkel op Republikeinen gerichte aanvallen, zonder enige vergelding? Hetzelfde voor andere shows. Heel oneerlijk, zou naar gekeken moeten worden. Dit is het echte complot!”, verwees hij nog naar het Rusland-onderzoek.



Vooral het woord “vergelding” in Trumps tweet maakte Baldwin en NBC ongerust. De acteur vroeg zich na Trumps uithaal af of “ik en mijn gezin ons onveilig moeten voelen door het feit dat een zittende president zijn volgers ophitst dat mijn rol in een komische tv-serie me tot vijand van het volk maakt”?

I wonder if a sitting President exhorting his followers that my role in a TV comedy qualifies me as an enemy of the people constitutes a threat to my safety and that of my family? HABFoundation(@ ABFalecbaldwin) link

"Satire hoort erbij”

Ook op sociale media kreeg Trump kritiek voor zijn taalgebruik. Veel commentatoren zijn van mening dat satire en comedy erbij horen als je de machtigste man van het land bent en dat je daarmee moet kunnen omgaan. Peter Baker, chef politiek bij The New York Times, zegt dat het de “eerste keer in tientallen jaren is dat een president publiekelijk dreigt met ‘vergelding’ tegen een tv-zender omdat die hem persifleert”.

Ook Democratisch Senaatsfractieleider Chuck Schumer werd zaterdag geparodieerd. Hij zag er duidelijk wel de humor van in en postte zelf een link naar het fragment dat hij een “goeie imitatie” noemde, zij het dat “ik een klaptelefoon gebruik”.

Trump gaat al sinds zijn aantreden te keer tegen mediabedrijven, niet alleen tegen kranten als The New York Times of The Washington Post, maar ook tegen commerciële tv-stations zoals NBC.

Good impersonation, @NBCSNL. But got one thing wrong. I use a flip phone! https://t.co/R7bmYqfNKk pic.twitter.com/RPbwegbdCK Chuck Schumer(@ SenSchumer) link