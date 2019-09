Aldi sluit oudste winkel PVZ

20 september 2019

12u52

Bron: ANP 0 Honderd jaar na de start van de winkelketen Aldi neemt het concern afscheid van de plek waar de wieg van het bedrijf stond. Duitse media melden dat Aldi de winkel in de Huestrasse in Essen opdoekt, omdat die te klein is geworden. Er wordt een nieuwe veel grotere supermarkt verderop gebouwd.

In het pand op nummer 89 zijn de oprichters van het concern 'Albrecht Discount', Karl (1920-2014) en Theo Albrecht (1922-2010) geboren en getogen. Hun vader die eigenlijk een bakker was, begon er een kruidenierswinkel. De sluiting lijkt niet alleen een kwestie van winkelruimte te zijn, maar heeft ook te maken heeft met een machtsverschuiving in het concern.

Het 'Stammhaus' van Aldi in de Huestrasse is op nummer 89 en de familie wil graag dat het in bezit van het concern blijft, maar dat is niet gegarandeerd volgens een mededeling van Aldi. Volgens een door Der Spiegel geraadpleegde deskundige, Matthias Queck, illustreert het opdoeken van de oudste winkel in de Huestrasse "de bevrijding" van het bedrijf van de zuinige oprichters. Het management laat zien dat het niet meer gebukt gaat onder beperkingen van de patriarchale en puriteinse stichters en in meerdere opzichten meer ruimte wil.

Dat is ook letterlijk zo met de winkelruimte. Volgens cijfers van het EHI Retail Institute is de gemiddelde oppervlakte van een winkel bij Aldi Nord in de jaren 2010-2018 met 10 procent gestegen naar bijna 850 vierkante meter. Bij zusteronderneming Aldi Süd is het al bijna 890 vierkante meter per vestiging. Ook andere Duitse concurrenten streven naar grotere winkels. Lidl staat in de Bondsrepubliek aan kop met winkeloppervlakten van gemiddeld bijna 900 vierkante meter.