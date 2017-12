Aldi mag van Europa champagne-ijs toch verkopen, ondanks protest van champagneboeren kv

Consumptie-ijs mag de benaming "champagnesorbet" dragen als het smaakt naar champagne. Dat is geen inbreuk op de beschermde oorsprongsbenaming, oordeelt het Europese Hof van Justitie vandaag. Het waren de Franse champagneboeren die de zaak aanhangig hadden gemaakt.

Het machtige Interprofessionele Comité van de Champagnewijnen (CIPV) had in 2012 in Duitsland klacht ingediend tegen Aldi en zijn champagnesorbet. In het ijs zit 12 procent champagne.

Het Duitse Bundesgerichtshof vroeg vervolgens advies van het Europees Hof van Justitie omdat het geschil raakt aan Europese regelgeving. Volgens het Europese Hof volstaat de smaak. "De hoeveelheid champagne in de sorbet is een belangrijk criterium, maar niet voldoende", luidt het in de conclusie.

De uitspraak is enigzins verrassend. Voorbije zomer had een adviseur van het Hof immers nog gesteld dat Aldi onterecht gebruik maakte van het luxe-imago van champagne. De supermarktketen haalde de sorbet vervolgens weer uit te rekken.

Het is nu aan de nationale rechtbank in Duitsland om te oordelen of de sorbet naar champagne smaakt.