Alcoholverslaving behandelen met MDMA: eerste onderzoek is hoopvol

19 augustus 2019

15u51

Het eerste onderzoek naar het gebruik van MDMA om alcoholverslaving te behandelen, heeft aangetoond dat de behandeling veilig is. De resultaten zijn hoopvol, zeggen wetenschappers.

Artsen in de Britse stad Bristol hebben getest of een behandeling bestaande uit een lage dosis MDMA in combinatie met psychotherapie, effectiever werkt dan de conventionele behandelingen tegen alcoholisme. Bij de patiënten die meewerkten aan het onderzoek en de behandeling voltooiden is er sprake van weinig of geen herval en ook fysieke of psychische problemen als gevolg van de therapie zijn er tot nu toe niet.

Hoopgevende resultaten, want acht op de tien alcoholisten in Groot-Brittannië hervalt binnen de drie jaar na de behandeling. “Zelfs met de beste medische zorgen, drinkt 80% van de mensen opnieuw binnen de drie jaar na hun behandeling”, zegt dokter Ben Sessa, psychiater gespecialiseerd in verslavingsproblematieken en hoofd van het team van onderzoekers.

Elf mensen hebben tot nu toe de alternatieve behandeling voltooid, waarbij de patiënten nog negen maanden daarna worden opgevolgd. “Eén persoon is volledig hervallen, vijf mensen zijn helemaal afgekickt, de overige vijf mensen hebben in die periode 1 à 2 alcoholische consumpties gedronken”, vertelt Sessa.

Wettelijke beperkingen

Volgens Sessa hebben de meeste alcoholverslavingen als oorzaak een onderliggend trauma, dat verslaafden vaak al vanaf hun kindertijd met zich meedragen. “MDMA schaadt de angstrespons. Hierdoor kunnen pijnlijke herinneringen opgeroepen worden zonder dat ze overweldigend zijn”, legt Sessa uit. “ Tijdens psychotherapie met MDMA worden fundamentele trauma’s aangepakt.”

Dat de drug gebruikt wordt tijdens psychotherapie is op zich geen nieuw fenomeen. In de Verenigde Staten werd het van 1970 tot 1985 voorgeschreven om de effectiviteit van psychotherapie te verbeteren. En ook dichter bij huis, in Zwitserland, was dat het geval. Tot in 1993 werd MDMA voorgeschreven als medicijn in combinatie met psychotherapie. De afgelopen jaren werd de werking van MDMA bestudeerd bij het behandelen van posttraumatische stresstoornissen.

Of er vanaf nu meer mensen in Groot-Brittannië met MDMA behandeld zullen worden voor hun alcoholverslaving is nog maar de vraag. Er zijn namelijk heel wat wettelijke beperkingen op het gebruik van een drug als onderdeel van een behandeling.