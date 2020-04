Alcoholverkoop in de VS piekt, ook vraag naar wapens stijgt mvdb

02 april 2020

22u02

Bron: CNN - Belga 10 De coronacrisis legt de verkoop van alcholische dranken in de VS duidelijk geen windeieren. Marktonderzoeksbureau Nielsen rapporteert 55% hogere omzet in de derde week van maart in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Tequila, gin en voorgemengde cocktails verkochten 75% beter, gevolgd door wijn (66%) en bier (42%). De Amerikaan koopt zijn alcohol vooral online. De internetverkoop van alcohol steeg met liefst 243%. Meer en meer VS-staten roepen inwoners al weken op om zoveel mogelijk binnenshuis te blijven. ‘Joe Sixpack’ en zijn vrienden en vriendinnen slaan daarom massaal een drankvoorraad in.

Of de run op alcohol iets eenmaligs is, moet later blijken. Pas als de cijfers voor de vierde week van maart binnenlopen, wordt duidelijk of de stijgende vraag aanhoudt.

Grootste toename

Ook de vraag naar wapens is flink gestegen. Het aantal aangevraagde veiligheidscontroles voor potentiële kopers van vuurwapens is in een maand tijd met 938.000 tot ongeveer 3,7 miljoen gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse federale politie FBI. Het gaat om de grootste toename sinds het begin van de statistieken in 1998. In dezelfde periode vorig jaar ging het om een stijging van ongeveer 591.000 tot 2,6 miljoen.De FBI merkt op dat het aantal veiligheidscontroles niet gelijk staat aan de wapenverkoop. Experten linken in Amerikaanse media wel de stijging aan de onzekerheid die de coronapandemie heeft veroorzaakt.

“We nemen vaak seizoensgebonden stijgingen bij de vuurwapenverkopen waar, maar bovendien is het niet ongewoon dat politieke of sociale gebeurtenissen tot een toegenomen wapenverkoop leiden”, aldus een woordvoerder van de wapenautoriteit ATF tegenover de nieuwszender CNN.