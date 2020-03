Alcoholverbod in hoofdstad Groenland om kinderen te beschermen: “Huiselijk geweld toegenomen sinds invoering coronamaatregelen” ES

29 maart 2020

14u22

Bron: ANP 0 De autoriteiten in Groenland hebben de verkoop van alcohol in de hoofdstad Nuuk tijdelijk verboden om kinderen te beschermen tegen geweld en misbruik thuis, nu de scholen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Minister van Gezondheid Martha Abelsen zei tegen lokale media dat huiselijk geweld de afgelopen weken is toegenomen sinds er maatregelen zijn genomen tegen het verspreiden van het coronavirus.

"Kinderen moeten een veilig thuis hebben", verdedigde premier Kim Kielsen het besluit om de verkoop van alcohol tot 15 april te verbieden. Ook wil de regering met de maatregel het aantal alcoholvergiftigingen omlaag brengen.

Bijna een op de drie Groenlanders is in de jeugd slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Volgens deskundigen is dat vooral te wijten aan overmatig alcoholgebruik en de geringe aandacht voor kinderrechten.

In Groenland zijn afgelopen maandag de eerste besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Ongeveer tien mensen zijn besmet.