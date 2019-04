Albinowalvis gespot voor de kust van Mexico LDW

04 april 2019

Voor de kust van Mexico werd deze maand een zeldzaam dier gespot: een albinowalvis. De witte walvis werd gezien voor de kust van het schiereiland Neder-Californië, aan de westkust van Mexico. De voorbije tien jaar is de diersoort maar twee keer eerder gespot.

De walvis is wit door albinisme, het aangeboren gedeeltelijk of geheel ontbreken van het pigment melanine in de huid. Manuel Gónzalez kon de walvis filmen op zee en zette de beelden op zijn Facebookpagina