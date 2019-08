Albinojongen vermoord en in stukken gesneden in Burundi ses

18 augustus 2019

19u31

Bron: The independent 5 In het Afrikaanse land Burundi is een 15-jarige albinojongen vermoord en vervolgens in stukken gesneden. Volgens het Franse persagentschap AFP werd zijn lichaam zaterdag gevonden.

De jonge albino werd op gruwelijke wijze gedood. Zijn moordenaars sneden zijn tong, rechterarm en rechterbeen af. Dat zegt Kassim Kazungu, het hoofd van Albinos Without Borders, een organisatie die zich inzet voor de rechten van albino’s.

De moord is geen alleenstaand geval. Sinds 2008 werden in Burundi meer dan 20 albino’s vermoord. De moorden worden gelinkt aan mensen die hekserij beoefenen. Die zouden beweren dat lichaamsdelen van albino’s geluk en rijkdom brengen.

De regering mag de heksen in het land dan wel verboden hebben dat geloof te verspreiden, een einde aan de jacht op albino’s is nog niet in zicht. In sommige gebieden is een volledig albinoskelet volgens het Rode Kruis wel 75.000 dollar (68.000 euro) waard.

In Burundi zouden ongeveer 500 albino’s wonen.

