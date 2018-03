Albert Heijn haalt 'seksistisch artikel' uit de rekken: "Extreem onhandig gekozen product" Natasja de Groot

05 maart 2018

07u18

Bron: AD.nl 0 Supermarktketen Albert Heijn stopt onmiddellijk met de verkoop van een nieuw voetbalspel dat sinds kort in de rekken ligt. Het bedrijf reageert daarmee op de kritiek dat het om een seksistisch en stereotype spel gaat .

Het spel is bedoeld voor een onschuldig voetbalfeestje. Maar: alleen voor jongens tussen de 8 en 13 jaar. "Waarom niet voor meisjes", vraagt een trainer van een voetbalmeisjesteam zich af.

En dat is niet het enige kritiekpunt. In het pakket zit tussen de voetbalfluitjes en opblaasbare ballen ook een setje met vragen. Die schieten bij sommigen in het verkeerde keelgat. Op de vraag 'wat wil je echt niet zien?' luidt bijvoorbeeld één van de antwoorden 'huilende meiden'. Of een andere vraag: Wat doe je het liefst op het strand? Eén van de antwoordopties: 'Meiden kijken'. Of: Een meisje dat je niet leuk vindt, vraagt je uit. Wat doe jij? Eén van de antwoorden: 'Ik lach haar uit'.

Welke boodschap wil je meegeven aan de jeugd?, luidt een van de verontwaardigde reacties van een twitteraar.

Welke boodschap wil je meegeven aan de jeugd, @albertheijn ?#seksisme #stereotype pic.twitter.com/B3vxVyaMYc Janneke van Heugten(@ JannekeVIDM) link

Extreem onzorgvuldig

In een reactie zegt een woordvoerder van Albert Heijn dat er maatregelen genomen worden naar aanleiding van de kritiek. "Dit is een extreem onzorgvuldig gekozen product. Er liggen zo’n 27.000 producten in een winkel, dan kan er wel eens iets door de mazen heen glippen. We snappen dat dit niet had moeten gebeuren. We zullen het meteen uit de rekken halen." Het spel is in zo'n 100 winkels te koop. Of het ook in België werd aangeboden, is niet bekend.