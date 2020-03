Albanezen opgepakt die auto in luchthaventerminal Barcelona reden YV

20 maart 2020

11u38

Bron: ANP 0 Twee Albanese mannen zijn deze ochtend opgepakt op het vliegveld van Barcelona nadat ze hun auto de terminal in hadden gereden. Niemand raakte gewond. De mannen hebben volgens de autoriteiten “islamitische leuzen” geroepen.

Doordat Spanje in een volledige lockdown zit vanwege het coronavirus, was er bijna niemand in de luchthaven aanwezig. Er vertrekken of landen nauwelijks nog vluchten in Barcelona.

“Toen de mannen werden aangehouden zeiden ze iets over de islam, maar we weten nog niet wat hun intenties waren”, aldus de regionale politiechef. De politie onderzoekt de zaak nu samen met de inlichtingendiensten.