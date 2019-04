Albanese politie doodt dief tijdens schietpartij na overval op luchthaven kv

09 april 2019

19u35

Bron: Reuters 1 Op de luchthaven van de Albanese hoofdstad Tirana heeft de politie een overvaller doodgeschoten tijdens een schietpartij. De man maakte deel uit van een groepje gemaskerde en gewapende dieven die ervandoor gingen met een grote hoeveelheid cash.

De dieven reden door een ingang die voorbehouden was voor de brandweer en stapten op een vliegtuig dat klaarstond om richting Wenen te vertrekken. Volgens ooggetuigen draaiden de vliegtuigmotoren al toen de drie gemaskerde overvallers in militaire kledij aan boord kwamen. Ze bedreigden het personeel met vuurwapens en verplichtten hen om op de grond te gaan liggen. Vervolgens gingen ze ervandoor met een lading cash die aan boord was van het toestel.

“Er ontstond een vuurgevecht tussen de daders en de politie tijdens de achtervolging op een secundaire weg en een van hen liet het leven tijdens de schietpartij”, deelt de politie mee in een verklaring. De politie bevestigt ook dat er geld werd gestolen, maar gaat niet in op het totale bedrag. Volgens de eerste berichten zou het om twee miljoen euro gaan, maar ondertussen maken lokale media gewag van bedragen die tot vijf keer zo hoog zijn.



Minstens drie andere medeplichtigen zijn nog op de vlucht. Voor de verdere achtervolging werd ook een politiehelikopter ingezet.

Buitenlandse banken die in Albanië zijn gevestigd, versturen cash geld per luchttransport via de luchthaven van Tirana naar Wenen, omdat de centrale bank hun deposito’s van harde valuta niet accepteert. Het is niet de eerste keer dat overvallers het geld proberen buit te maken. De voorbije jaren werd ook al een geldtransport overvallen op de luchthaven en twee keer op weg naar het vliegveld. De politie kon een deel van de laatste buit recupereren, nadat agenten ontdekten dat het ondergronds verstopt was in snelkookpannen.