Albanees loopt tegen de lamp als koffer met 50.000 euro openbarst op Schiphol Chris Klomp

11 december 2019

16u00

De Koninklijke Marechaussee heeft naar nu blijkt afgelopen weekend een 30-jarige Albanees op Schiphol aangehouden voor witwassen. Tijdens de bagage-afhandeling op het platform sprong de koffer van de man ineens open. Een onbekend geldbedrag ging er, gedragen door de wind, vandoor.

De Marechaussee nam de koffer in beslag en ontdekte nog meer geld. Uiteindelijk werd een bedrag van 50.000 euro ontdekt. De eigenaar van de koffer had geen verklaring voor de herkomst van de aanzienlijke som. Hierop is hij aangehouden voor witwassen. De verdachte werd vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat hij voorlopig vast blijft zitten.

Rechercheurs van het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (SVLM) doen onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland verder onderzoek in de zaak.