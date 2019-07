Exclusief voor abonnees Alaska breekt het ene na het andere warmterecord: “Beren en elanden zoeken verkoeling onder sproeiers in de tuin” Cor Speksnijder

12 juli 2019

14u52

Bron: de Volkskrant 0 Alaska, de Amerikaanse staat die berucht is om zijn sneeuw en ijs, breekt het ene na het andere warmterecord. Wat zegt deze hittegolf over de toekomst van het noordpoolgebied?

Inwoners van Alaska dragen ook ’s zomers nog vaak een windjack en een muts. Niet dit jaar. Velen liggen in badkleding en ingesmeerd met zonnebrand onder een parasol langs een koel meer. Na Europa en India beleeft ook de noordelijkste Amerikaanse staat, die deels binnen de poolcirkel ligt, een hittegolf.

Na een voorjaar dat ook al ongewoon warm was, bereikte het kwik in Anchorage deze maand 32 graden – een record voor Alaska’s grootste stad, die ook nog werd geplaagd door rookwolken van bosbranden. Niet alleen in Anchorage, ook op andere plaatsen sneuvelde het ene warmterecord na het andere. Hoe uitzonderlijk de temperaturen zijn voor Alaska illustreerde een vrouw die The Los Angeles Times vertelde dat beren en elanden verkoeling zochten bij de sproeiers in haar tuin.

Hoe kan dit deel van de wereld, dat we vooral associëren met sneeuw en ijs, zo warm worden? Wat zegt de hittegolf over de toekomst van het Noordpoolgebied?

