Alarm over ‘coronasprong’: Duitsland, Italië en Frankrijk tekenen recordstijgingen op

08 oktober 2020

11u29

Bron: Reuters, ANP, Belga 52 Covid-19 blijft zijn opmars in Europa verder zetten. Verschillende landen tekenen recordcijfers op qua aantal nieuwe besmettingen en het gaat soms om opvallend snelle stijgingen. Italië, dat het coronavirus toch een hele tijd redelijk goed ‘in zijn kot’ wist te houden en Duitsland, hét succesverhaal van de corona-aanpak, zien de grootste opstoot van besmettingen in maanden. Ook in Frankrijk worden records verbroken.

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen fors toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid, maakt donderdag bekend dat er in de afgelopen 24 uur 4.058 nieuwe gevallen zijn geconstateerd. Dat zijn er ruim 1.200 meer dan de 2.828 nieuwe besmettingen die woensdag waren gemeld. Het totaal aantal gevallen in Duitsland komt daarmee op 310.144. Er werden ook 16 nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19 opgetekend, dat zijn er net zoveel als een dag eerder. Het totale dodental komt in Duitsland zo op 9.578.

We weten niet hoe de situatie zich de komende week zal ontwikkelen in Duitsland. Mogelijk gaan we naar 10.000 nieuwe gevallen per dag De Duitse topman van de gezondheidssector

Op naar de 10.000 per dag?

De Duitse regering waarschuwde woensdag dat het land de controle over de pandemie kan verliezen als de cijfers blijven stijgen. De autoriteiten sloegen alarm dat Duitsland “hetzelfde pad als zijn buren opgaat”, verwijzend naar België, Nederland en Frankrijk. Donderdag is er dan dat cijfer van meer dan 4.000 besmettingen, een aantal dat de Duitsers niet meer gezien hebben sinds begin april.



“We weten niet hoe de situatie zich de komende week zal ontwikkelen in Duitsland. Mogelijk gaan we naar 10.000 nieuwe gevallen per dag”, aldus Lothar Wieler, voorzitter van het Robert Koch Instituut. “De situatie baart me veel zorgen. Ik vraag u om de regels te volgen.”

‘Verontrustend’

Ook de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn noemt de forse stijging van het aantal infecties “alarmerend” en “zorgwekkend”. “We willen een exponentiële stijging vermijden.” Hij riep tijdens een persconferentie op het succes dat Duitsland tot nu toe geboekt heeft in de strijd tegen de coronapandemie, niet te “verknoeien”. Volgens Spahn achten sommige mensen, en dan vooral jongeren, zich “onkwetsbaar”. “Maar dat zijn ze niet.”

De bewindsman wees er ook op dat de verslechterde situatie in Europa “een risico vormt voor Duitsland”, maar verwacht niet dat de grote aantallen van afgelopen voorjaar weer terugkomen. De minister beklemtoonde dat het Duitse gezondheidssysteem nog voldoende capaciteit heeft.

Hij voegde toe: “Het grootste probleem zijn de sociale bijeenkomsten, feestjes, huwelijken en religieuze samenkomsten.” Hij prees de autoriteiten in de hoofdstad, waar in sommige districten veel besmettingen voorkomen, voor het verder beperken van het nachtleven en sociale verkeer.

Schrik zit erin in Italië

Ook de autoriteiten in Italië hebben de sterkste stijging van het aantal coronabesmettingen gemeld in bijna een half jaar tijd. Bij nog eens 3.678 mensen is woensdag vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen, tegenover 2.677 nieuwe gevallen dinsdag. Dat is het hoogste aantal sinds 16 april. Toen maakten de autoriteiten melding van 3.786 nieuwe besmettingen.

Het dagelijkse aantal dodelijke slachtoffers (31 sterfgevallen woensdag) blijft nog wel veel lager dan bij de nietsontziende eerste golf die Italië in maart en april trof. Op 24 april, de toen laatste dag met meer dan 3.000 gevallen in Italië, waren er nog 420 doden op één dag.

Italië leek het de afgelopen tijd beter te doen dan veel andere grote Europese landen. Maar op 1 oktober kwam het aantal nieuwe besmettingen dat was vastgesteld voor het eerst in lange tijd weer boven de 2.000 per dag uit. In totaal is tot dusver bij 333.940 Italianen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het totale dodental staat volgens officiële cijfers op ruim 36.000.

Mondmaskerplicht

De Italiaanse regering zag zich deze week genoodzaakt om de maatregelen opnieuw te verstrengen. Zo wordt het dragen van een mondmasker in heel Italië buitenshuis verplicht voor iedereen ouder dan 6 jaar, behalve in “geïsoleerde situaties”, zoals alleen wandelen in een park. Overtreders mogen zich aan forse boetes tot 1.000 euro verwachten. De regering verlengt daarnaast de noodtoestand tot 31 januari. De autoriteiten houden daarmee extra bevoegdheden om maatregelen door te voeren.

Ook nieuw sinds woensdag: wie vanuit België naar Italië afreist, zal voortaan verplicht aan een coronatest onderworpen worden. “Ik heb een decreet ondertekend dat voorziet in een verplichte test voor reizigers uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië”, liet de Italiaanse minister van Volksgezondheid Roberto Speranza verstaan. Voor verscheidene andere landen, zoals Spanje en Griekenland, gold die maatregel al.

Spanning in Frankrijk

Eenzelfde verhaal in Frankrijk. Ook daar grijpt het coronavirus weer snel om zich heen. De Franse autoriteiten hebben woensdag de sterkste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver geregistreerd: maar liefst 18.746 nieuwe besmettingen in een dag tijd. Dinsdag kwamen er ruim 10.000 nieuwe besmettingen bij, het vorige record was afgelopen zaterdag verbroken met 16.972 gevallen.

Daarnaast is het aantal coronapatiënten in de Franse ziekenhuizen woensdag over de 7.500 gegaan, en dat voor het eerst sinds 7 juli. Sinds begin september is er op het vlak van ziekenhuisopnames een duidelijk opwaartse trend. Er stierven daarnaast in de afgelopen 24 uur nog eens 80 mensen aan Covid-19. Dat brengt het aantal doden in Frankrijk op 32.445.

Cafés dicht

De Franse autoriteiten zagen zich deze week genoodzaakt om cafés in Parijs tijdelijk te sluiten, eerder moesten ook al de bars in de Zuid-Franse stad Marseille voor twee weken dicht. Parijs en Marseille zullen volgens Franse media snel navolging krijgen, want ook Lyon en Lille en mogelijk ook Grenoble zullen vermoedelijk donderdag in de ‘hoogste alarmfase’ worden geplaatst.

De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde al voor nieuwe restricties op sommige plaatsen. “Er zijn plekken waar het virus veel te snel rondgaat”, zei hij woensdagavond tijdens een interview met France 2.

