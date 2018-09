Alarm op cruiseschip in Rotterdam na ziekte-uitbraak, schip vertrok vanochtend in Zeebrugge Maren Verbunt

20 september 2018

11u12

Bron: AD.nl 0 Het cruiseschip AIDAPerla aan de Wilhelminakade in Rotterdam wordt mogelijk in quarantaine geplaatst. Meer dan 70 mensen waren ziek, inmiddels voelt de helft zich weer beter. Waarschijnlijk gaat het om het norovirus. Hulpdiensten zijn aanwezig. Het schip vertrok vanochtend in Zeebrugge.

In totaal hebben 70 mensen zich gemeld bij de ziekenboeg. Medisch personeel onderzoekt of de cruisegasten het norovirus hebben opgelopen. Aan boord waren al dagenlang mensen ziek. Rederij AIDAPerla laat weten dat bij de eerste ziekteverschijnselen maatregelen zijn genomen aan boord. Een arts onderzoekt momenteel namens het Havenbedrijf Rotterdam de patiënten. Tot die tijd mag niemand het schip verlaten of betreden. AIDA verwacht dat deze inspectie rond 13.00 uur klaar is en iedereen weer het schip op en af mag.

Omdat het schip uit het buitenland komt wordt ‘geen enkel risico genomen’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Cruisegangers willen hier aan wal komen en excursies doen. We willen niet dat de mensen zich door de stad zal verspreiden voordat we weten wat ze precies mankeren.”

Excursie

Toch heeft vanmorgen al een groep passagiers het schip verlaten om op excursie te gaan. Er zijn onder meer vanmorgen vroeg bussen vertrokken naar Amsterdam. Anderen stapten vanochtend in een bus om een dagje Rotterdam te ontdekken.

Het norovirus is volgens Mai Elmar 'een zware zomergriep' met overgeven en diarree, dit kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen. De ziekte komt geregeld voor op cruiseschepen en in vliegtuigen.

Het Haven Coördinatie Centrum (HCC) heeft besloten groot alarm te slaan, zodat alle hulpdiensten paraat staan. "Voor de zekerheid'', zegt Elmar. "Afschalen kan altijd.''

"De AIDAperla is vandaag in de vroege ochtend vanuit Zeebrugge naar Rotterdam gevaren en zet hierna koers naar Hamburg. Vanmorgen was er van een noodsituatie nog geen sprake", aldus de Veiligheidsregio. "Het alarm is pas even na 10 uur gekomen.”

Bussen stil

Milot Reizen, die passagiers van het schip naar het centrum van Rotterdam rijden en terug, heeft de opdracht gekregen om de drie bussen voorlopig stil te zetten. "Wij zijn gebeld over het incident en hebben onze chauffeurs moeten waarschuwen. Zij staan nu met lege en volle bussen, ze mogen tot nader order niemand vervoeren of laten uitstappen”, aldus een werknemer.

Een andere groep passagiers is in bussen van maatschappij Contiki vertrokken naar Amsterdam. Op het kantoor van die busmaatschappij is nog geen melding van zieken binnengekomen. "Als ze onderweg massaal ziek zouden zijn geworden, hadden wij dat wel gehoord van onze chauffeurs. Omdat de passagiers nu zonder de chauffeurs door Amsterdam lopen, weten wij niet of zij alsnog ziek zijn geworden”, aldus een medewerker van Contiki.

Frans van Veen (54) uit het Nederlandse Vlaardingen stapte vanmorgen van boord. "Ik moest om 9 uur uitchecken en heb zelfs nog rustig ontbeten. Toen ik aan wal stapte zag ik plots politie en een ambulance. Gelukkig ben ik niet ziek, sterker nog ik voel mij kiplekker.'' Van Veen legt uit dat de passagiers eerder deze week al werden geïnformeerd over het virus. "Er werd omgeroepen dat een aantal mensen het virus hadden. Zij moesten in hun hut blijven."

OPROEP. Ben jij ook passagier op het cruiseschip? Laat het ons weten via redactie@hln.be. Vergeet zeker je telefoonnummer niet te vermelden.

Veel mensen aan boord zijn ziek, quarantaine is een optie maar nog niet bevestigd. Niet alle passagiers zijn aan boord. Sommigen stapten vanochtend in een bus om een dagje Rotterdam te ontdekken. Salwa van der Gaag(@ SalwavanderGaag) link

Naast het schip staan crew-members uit Manilla. Ze waren al van de AidaPerla af toen bleek dat er zoveel zieken waren. Zelf zijn ze niet ziek en mogen ze niet terug aan boord. Salwa van der Gaag(@ SalwavanderGaag) link

Veel hulpdiensten aanwezig bij de Aida Perla. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. pic.twitter.com/EsMPyyJ4Rc Salwa van der Gaag(@ SalwavanderGaag) link