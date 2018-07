Alanna mocht als 10-jarige geen vrijwilligerswerk doen in ziekenhuis. Ze ging dan maar nagels lakken van zieke kindjes en leidt nu non-profit met 900 medewerkers Arne Adriaenssens

07 juli 2018

20u00

Bron: NBC 0 Toen de 10-jarige Alanna Wall afgewezen werd als vrijwilliger in het ziekenhuis omdat ze te jong was, viel haar droom in duigen. Met haar moeder als inspiratiebron ging ze dan maar de nageltjes van zieke kindjes lakken. Acht jaar later leidt ze een non-profit organisatie met meer dan 900 enthousiaste mini-manicures.

Van kleins af had de Amerikaanse Alanna Wall al twee grote passies. Haar hart verloor ze als kind in het nagelsalon. De combinatie van mooi gelakte nageltjes en de leuke tijd die ze er ondertussen met haar oma had, maakten het voor haar tot een hemelse plaats. Daarnaast genoot ze er ook enorm van goed te doen voor anderen.

Om die honger naar helpen te stillen, soliciteerde ze toen ze tien jaar oud was bij het plaatselijke ziekenhuis als vrijwilliger. Die droom koesterde ze al een tijdje. Jammer genoeg was de minimumleeftijd voor vrijwilligers vijftien jaar, waardoor ze er geen handje mocht komen toesteken.

"Ik heb het gevoel dat we samen opgroeiden"

Haar moeder (zelf een verpleegster) vond het zo jammer dat haar dochter zichzelf en anderen niet gelukkig kon maken, dat ze op zoek ging naar een oplossing. Ze klopte aan bij de Miami Valley Down Syndrome Association met de vraag of Alanna er geen manicures mocht komen geven. Iets waar het bestuur maar al te graag mee instemde.

En zo geschiedde. Als tienjarige wandelde ze er binnen met haar koffertje, klaar om de meisjes in de watten te leggen. “Met het eerste meisje wiens nagels ik ooit lakte, ben ik nu nog steeds bevriend”, zegt de nu achtienjarige Wall aan NBC News. “Olivia, die het Syndroom van Down heeft, is nu 24. Ik heb soms het gevoel dat we samen zijn opgegroeid.”

Iedereen vanaf 8 jaar

Acht jaar later leidt Alanna haar eigen non-profitorganisatie. Onder de naam Polished Girlz stampte ze haar project nationaal uit de grond. Iedereen kan zich aansluiten om zo zelf kindjes die ziek zijn of een beperking hebben te gaan opfleuren met nagellak. Wie lid wil worden, moet eenmalig 55 dollar doneren. Daarvoor krijg je een t-shirt en een manicureset. Daarna kan je op eigen houtje gaan lakken in je regionale ziekenhuis.

"Iedereen vanaf acht jaar is welkom", verklaart Walls. "Ik koos er bewust voor om die leeftijdsgrens laag te houden zodat iedereen kan deelnemen. Ik wil meisjes die net zoals ik hun gemeenschap willen helpen, niet ontmoedigen. Het is belangrijk dat ze voelen dat ze hier deel van kunnen uitmaken."

900 girlz en boyz

Als Walls vandaag terugkijkt op het pad dat ze de afgelopen 7 jaar aflegde, kan ze het zelf amper geloven. Verspreid over heel de VS zijn er in totaal zo’n 900 Polish Girlz aan het lakken. Stuk voor stuk kinderen die net als zij een verschil wilde maken. En dat hoeven niet enkel meisjes te zijn. “Wij hebben ook een hele resem Polished Guyz!”

Hoewel Alanna het nu erg druk heeft met haar studies, denkt ze er niet aan met het project te stoppen. De mensen die ze in de voorbije jaren in ziekenhuizen en dagcentra ontmoette, betekenen te veel voor haar om het op te geven. Momenteel pendelt ze dus van aula naar hospitaal. Gelukkig heeft ze een heel leger aan andere Polished Girlz die haar droom verder vormgeven.