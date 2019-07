Alanis (19) sterft nadat ze op Mallorca xtc-pil slikt “met rattenvergif in” Sven Van Malderen

22 juli 2019

15u38

Bron: La Ultima Hora 0 Een negentienjarig meisje is gestorven nadat ze op het Spaanse eiland Mallorca een xtc-pil geslikt heeft. Volgens haar vader zat in het schadelijke goedje rattenvergif. Haar Argentijnse familie stuurt nu een dringende waarschuwing de wereld in: let op met die vervuilde troep, misschien zijn er nog wel meer van die gevaarlijke tabletten in omloop.

Milagros Alanis Moyano was zeven maanden geleden samen met haar tweelingzus naar Mallorca verhuisd. Op zondag 14 juli trok de jongedame naar een muziekfestival in Son Fusteret. Ze slikte er drugs, niet veel later werd ze zwaar ziek. Het meisje werd nog overgebracht naar een ziekenhuis in Barcelona, maar daar zou ze drie dagen later overlijden.

Vader Paulo postte een foto van de bewuste pil -een geel exemplaar met daarop een doodskop- op sociale media. Zijn verdriet én woede gaan door merg en been. “Ik zou graag weten wie dat vergif aan haar verkocht heeft, dan kan ik tenminste een kogel door zijn kop pompen”, aldus Paulo.

Net voor het fatale moment had Alanis nog gedanst, dat filmpje belandde op haar Instagrampagina. “Dat zijn de laatste beelden die ik van haar heb. Vóór het concert had ze via WhatsApp nog foto’s doorgestuurd, ze zag er prachtig uit. We zeiden dat ze voorzichtig moest zijn, al mocht ze zich natuurlijk ook amuseren. En kijk: nu ben ik haar voor altijd kwijt.”

Paulo kreeg ook de moeilijke taak om zijn dochter te identificeren. “Gelukkig zag ik haar tatoeages, anders zou ik haar niet meer herkend hebben. Ze was nochtans zo’n mooie meid. Wie dit op zijn kerfstok heeft, zal geen moment rust meer kennen. Ik zal persoonlijk toekijken hoe de daders sterven als ratten, dat zweer ik. Vaarwel schatje, ik hou van je.”

Ook Alanis’ broer Lautaro zit in zak en as. “Waanzin wat ze gedaan heeft. Ze was zeker geen vaste drugsgebruiker. Ze hield van hockey en kon bijzonder goed zwemmen. Helaas begon ze wel meer en meer verkeerde vrienden te krijgen, die hebben haar op het verkeerde pad gebracht.”

Vorige donderdag ging het nog flink fout op Ibiza: een driejarig meisje raapte in een speeltuin een xtc-pil op en slikte die in. De Russische peuter verkeerde even in kritieke toestand, maar intussen is haar toestand weer stabiel. Vermoed wordt dat een dealer of drugsgebruiker de pil daar per ongeluk laten vallen heeft.