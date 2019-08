Alana springt op 1.500 meter hoogte uit vliegtuigje: “Ze was paranoïde en dacht dat ze door haar stageproject in de cel zou vliegen” Sven Van Malderen

05 augustus 2019

14u26

Bron: Daily Mail 0 “Voor haar vertrek was ze urenlang in de leegte aan het staren. Ze vreesde dat ze in de gevangenis zou belanden als ze haar stageproject niet op tijd afgerond had.” Het personeel van een natuurreservaat schetst een zorgwekkend beeld van Alana Cutland, de Britse studente die in Madagaskar de deur van een vliegtuigje openrukte en haar dood tegemoet sprong. Vermoedelijk heeft de jongedame een slechte reactie gekregen op malariapillen en is ze daardoor beginnen hallucineren.

Cutland was naar het eiland in de Indische Oceaan gereisd om er een zeldzame krabbensoort te onderzoeken. Een droomtrip van zes weken moest het worden. Na zes dagen was het meisje er echter belabberd aan toe: ze had al vijf paniekaanvallen gekregen en was helemaal op van de stress. Haar ouders wisten haar na enig aandringen te overtuigen om vroegtijdig terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.

Haar erbarmelijke mentale staat zorgde echter voor grote onrust. Ook bij Ruth Johnson, een landgenote die ze op het eiland leren kennen had. Zij stemde er uiteindelijk mee in om Alana bij haar terugkeer te begeleiden. Met een Cessna die de ouders gehuurd hadden, zou het duo samen van het afgelegen vissersdorpje Anjajavy naar de luchthaven van Madagaskar vliegen. Van daaruit zouden ze -met nog een tussenstop in Parijs- koers zetten richting Londen.

Bij de eerste vlucht ging het echter al mis. Cutland brak op 1.500 meter hoogte de deur open en probeerde zich naar beneden te gooien. Johnson klampte zich vast aan haar benen, maar moest na twee minuten haar grip lossen. Ook de piloot kon haar niet meer tegenhouden, het meisje stortte onvervaard de dieperik in. Gevreesd wordt dat haar lichaam in die jungle met wilde dieren nooit meer teruggevonden zal worden.

“Heel enthousiast”

“Toen Alana hier op 16 juli aankwam, was ze heel enthousiast”, doet projectleider Cédric Martin het verhaal. “We hebben een uur gepraat om kennis te maken. Ik heb haar de omgeving leren kennen en uitgelegd wat de stage precies inhield.”

“We spraken af dat Alana die eerste dagen zou gebruiken om haar ogen de kost te geven. In functie daarvan zouden we dan een planning opstellen. Elke avond overliepen we kort hoe de dag verlopen was. Ze dineerde vaak met Engelse leraars die hier ook te gast waren. Alles leek normaal in eerste instantie.”

“Het klinkt stom als ik het luidop zeg”

Op 20 juli vroeg Cutland plots zelf een gesprek aan. Ze maakte zich zorgen omdat haar onderzoek niet op tijd klaar zou raken. “We maakten haar duidelijk dat dit een stage was en dat het er dus vooral op aankwam dat ze ervaring opdeed.”

De volgende dag bracht de jongedame een bezoek aan het dorp zelf. “Daar kikkerde ze weer helemaal van op. Vooral de ontmoeting met de kinderen op school was in de smaak gevallen.”

Nadien ging het echter weer snel de verkeerde kant op. “In een nieuw gesprek dat Alana aangevraagd had, vertoonde ze tekenen van paranoia. Ze vreesde dat ze in de cel zou belanden als haar stage zou mislukken. ‘Het klinkt stom als ik het luidop zeg’, zei ze er zelf bij. Ze zag er gestresseerd uit en vertelde dat ze problemen had om in slaap te raken. Ik heb haar de rest van de dag rust gegund, zodat ze zou kunnen recupereren.”

“Een dokter onderzocht haar van kop tot teen. Hij raadde haar aan om geen malariapillen meer te slikken en schreef haar een slaapmiddel voor.”

“Ze zei geen woord”

De ouders van Cutland maakten zich intussen ook flink zorgen. “Haar moeder belde me op met de boodschap dat ze haar dochter niet meer herkende. Ze stelde voor om haar meteen te laten terugkeren. Wij brachten alles daarvoor in gereedheid. Johnson was een van de leerkrachten waar ze veel contact mee had. Zij stelde zelf voor om het meisje op haar verre trip te begeleiden.”

In de laatste uren voor het vertrek ging haar toestand er nog op achteruit. “Ze staarde de hele tijd in de leegte. Ze zei geen woord, maar keek ons wel aan. Op tafel lagen de slaappillen, die had ze niet gebruikt.”

“Fysiek leek Alana geen probleem te hebben. Ze kon stappen en hoorde ons duidelijk. We hebben haar naar het restaurant gebracht, waar ze nog een fruitsla gegeten heeft.”

“Onder begeleiding van de dokter is Alana met Johnson op het vliegtuigje gestapt. Ik heb toen haar moeder gecontacteerd om haar te laten weten dat ze op weg was naar huis.”

“In mijn ogen is ze Wonder Woman”

Helaas zou vijf minuten na het opstijgen het drama al plaatsvinden. Johnson deed alle moeite van de wereld om haar reisgezel tegen te houden, maar voelde haar uiteindelijk uit haar handen glippen.

“Mijn echtgenote was naar Madagaskar gereisd om daar drie weken lang les te geven aan kinderen. In mijn ogen is ze Wonder Woman”, reageert haar echtgenoot Matthew Smith. “Haar moed was onvoorstelbaar, maar ze zal nu voor de rest van haar leven met dat trauma moeten leven.”

Volgens piloot Mahefa Tahina Rantoanina heeft Cutland in het toestel geen woord meer gezegd. “Ik was nog aan het klimmen toen ik plots een windvlaag voelde en Ruth hoorde schreeuwen. Ik keek achterom en zag Alana uit het vliegtuig hangen.”

“Ik ben meteen recht beginnen vliegen en heb geprobeerd de deur weer te sluiten. Ruth hield intussen haar benen stevig vast. We riepen dat ze terug in het toestel moest komen zitten, maar ze gaf geen kik. Na zo’n twee minuten wist ze zich definitief los te wrikken en is ze gevallen. Ruth was hysterisch, ik ben teruggekeerd naar de luchthaven. De hele onderneming heeft zo’n 45 minuten geduurd.”

De autoriteiten in Madagaskar deelden tot slot nog een opvallende foto. Vrijwilligers speelden daarin na hoe het tragische ongeval kunnen gebeuren is.