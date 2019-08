Alana rukt deur open en springt uit vliegtuigje: “We hebben vijf minuten met haar geworsteld om haar tegen te houden” Sven Van Malderen

02 augustus 2019

13u48

Bron: The Guardian/Daily Mail/The Times 4 Vijf minuten lang heeft Alana Cutland met de piloot en een begeleidster geworsteld. Daarna sprong de Britse studente uit het vliegtuigje, haar dood tegemoet. Volgens haar nonkel Lester Riley moet ze aan het hallucineren geweest zijn en was het dus niet haar bedoeling zelfmoord te plegen.

Cutland (19) was naar Madagaskar gereisd om er een zeldzame krabbensoort te onderzoeken. Een droomtrip van zes weken moest het worden. Na zes dagen was het meisje er echter belabberd aan toe: ze had al vijf paniekaanvallen gekregen en was helemaal op van de stress. Haar ouders wisten haar na enig aandringen te overtuigen om vroegtijdig terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.

Haar erbarmelijke mentale staat zorgde echter voor grote onrust. In die mate zelfs dat ze een vriendin wisten te overtuigen om hun dochter bij haar terugkeer te begeleiden. Met een Cessna die ze zelf gehuurd hadden, zou het duo samen van het eiland Anjajavy naar de luchthaven van Madagaskar vliegen. Van daaruit zouden ze -met nog een tussenstop in Parijs- koers zetten richting Londen.

Bij de eerste vlucht ging het echter al mis. Cutland brak op 1.500 meter hoogte de deur open en probeerde zich naar beneden te gooien. Ruth Johnson klampte zich vast aan haar benen, maar moest na enkele minuten haar grip lossen. Ook de piloot kon haar niet meer tegenhouden, het meisje stortte onvervaard de dieperik in. Gevreesd wordt dat haar lichaam in die jungle met wilde dieren nooit meer teruggevonden zal worden.

Malariapillen

De politie onderzoekt of een slechte reactie op malariapillen aan de basis van het drama kan liggen. In zeldzame gevallen kunnen Lariam en Malarone immers paranoia, depressieve gevoelens, hallucinaties en zelfs zelfmoordgedachten teweegbrengen.

Haar nonkel Lester Riley veegt die piste echter van tafel. “Ze heeft die vorig jaar ook geslikt voor haar reis en toen was er niets aan de hand. Een ander medicijn moet de boosdoener geweest zijn. Voor ons is dit een tragisch ongeval en geen zelfmoord. Alana had geen reden om te willen sterven, daarvoor leefde ze veel te graag. Ze had ook nooit eerder mentale problemen. Ze voelde zich daar niet lekker, iets moet haar ziek gemaakt en doen hallucineren hebben.”

Onheilspellende telefoontjes

De laatste telefoontjes met haar moeder voelden onheilspellend aan. “Ze kon enkel nog mompelen. Iedereen vroeg zich af wat er aan de hand was. Alana wilde haar reis in eerste instantie verderzetten, maar uiteindelijk luisterde ze toch naar de goede raad van haar moeder.”

“Mijn zus heeft nog naar de ambassade gebeld om hulp te vragen. Daar adviseerden ze haar om eerst een dokter in Madagaskar te raadplegen en dan terug te keren naar Engeland. Alana ging akkoord, daar zijn geen spanningen rond geweest.”

“Toen ik te horen kreeg wat er gebeurd was, stond ik perplex. We gaan haar allemaal enorm missen.”

“Geen woord gezegd”

Volgens de piloot heeft Cutland in het toestel geen woord meer gezegd. “Ik was nog aan het klimmen toen ik plots een windvlaag voelde en Ruth hoorde schreeuwen. Ik keek achterom en zag Alana uit het vliegtuig hangen.”

“Ik ben meteen recht beginnen vliegen en heb geprobeerd de deur weer te sluiten. Ruth hield intussen haar benen stevig vast. We riepen dat ze terug in het toestel moest komen zitten, maar ze gaf geen kik. Na zo’n vijf minuten wist ze zich definitief los te wrikken en is ze gevallen. Ruth was hysterisch, ik ben teruggekeerd naar de luchthaven. De hele onderneming heeft zo’n 45 minuten geduurd.”

De autoriteiten in Madagaskar deelden tot slot nog een opvallende foto. Vrijwilligers speelden daarin na hoe het drama kunnen gebeuren is.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.