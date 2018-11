Alana heeft zeven kinderen en is zwanger van tweeling: “Nu wil ik grotere sociale woning, hier is het een hel” Sven Van Malderen

15 november 2018

13u56

Bron: The Mirror 0 Alana Burns is moeder van zeven kinderen en nu is er in maart nog eens een tweeling op komst. De Schotse vrouw eist dan ook een grotere sociale woning, maar botst daarbij op kritiek van de publieke opinie. “Waarom blijf je maar sukkelaars op de wereld zetten als je toch geen geld hebt om ze deftig op te vangen?”, klinkt het.

Alisha (2), Steven (4), Cayden (7), Leigh (15), Caitlin (16), Bryan (19) en Stewart (20): het lijstje oogt indrukwekkend, maar er komt dus voorlopig nog geen eind aan.

Alana vindt het daarom dringend tijd om haar “ellendige leefomstandigheden” aan te kaarten. Haar appartement boven het café in Bathgate heeft ‘slechts’ vier slaapkamers. “En een ervan is dan nog onbewoonbaar vanwege een lek. We kunnen zo niet verder leven, het is hier te krap. Mijn band met sommige kinderen staat op springen. Ik wil weg uit deze hel.”

“Elke avond depressief”

“Ik heb het gemeentebestuur van Bathgate op de hoogte gebracht van dat lek. Ze zouden contact met me opnemen, maar ik heb er niets meer van gehoord. Dit spelletje is al weken aan de gang, het moet opgelost worden.”

In augustus werd de familie uit hun woning in Livingston gezet omdat de huisbaas zijn eigendom wilde verkopen. Ze brachten daarna een maand in hotels door. In september kwam de flat in Bathgate als oplossing uit de bus.

“Maar ik voel me hier elke avond depressief”, aldus Alana. “Soms heb ik zin om op te geven, maar ik moet blijven vechten voor mijn kinderen. In die ene kamer is het echt niet veilig. En drie slaapkamers voor acht personen, dat is te belachelijk voor woorden.”

“Kinderen kunnen niet buiten spelen”

Maar er zijn nog meer klachten. “De vloeren liggen oneffen, de plafonds zijn beschadigd, de buren maken veel lawaai en we krijgen geen post. De kinderen kunnen hier ook niet buiten spelen: op de weg is het te druk en achter het gebouw is alleen een parking. Er zit dus niets anders op dan binnen te blijven, en dat dan nog zonder tv. Bovendien kost me het hier 35 euro per dag aan elektriciteit, maar zoveel verbruiken we heus niet. Volgens mij profiteert er iemand mee op onze kosten. Elke ochtend staan we om 6.30 uur op, een uur later moet een taxi de kinderen al naar school brengen. We willen hier zo snel mogelijk weg.”

“Stop met kinderen kweken”

Het gemeentebestuur heeft begrip voor haar situatie. “Onderdak vinden voor zo’n grote families is een heuse uitdaging”, aldus een woordvoerder. “We hebben voorlopig voor een tijdelijke oplossing gezorgd, intussen kijken we verder. Er werden op vraag van mevrouw Burns al herstellingen uitgevoerd. Van dat lek zijn we nog maar enkele dagen op de hoogte, ook dat zal snel opgelost worden. We vragen nog een beetje geduld, al zou het ook helpen als ze zelf niet zo kieskeurig zou zijn qua locatie.”

Op sociale media klinkt echter een pak minder mededogen. “Excuseer? Negen kinderen, dat is er ver over. En dan zijn er mensen die zich kapotwerken om toch maar een dak boven hun hoofd te kunnen betalen, wat moeten zij hier niet van vinden?” Of nog: “Stop met kinderen kweken, ga werken, betaal voor je eigen leven en verwacht niet dat stakkers die zeventig uur per week werken jouw rekeningen betalen. Al eens aan deze oplossing gedacht?”

