Alana (19) sterft tijdens stage op Madagaskar “nadat ze uit vliegtuigje valt” ttr

31 juli 2019

21u05

Bron: The Guardian, BBC 0 buitenland De 19-jarige Alana Cutland, een studente natuurwetenschappen aan Cambridge University, stierf “nadat ze uit een vliegtuigje viel”. Het tragische ongeval gebeurde op het eiland Madagaskar, waar ze stage liep. Dat melden verschillende Britse media vandaag.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de 19-jarige Alana Cutland uit Milton Keynes eerder deze maand stierf tijdens haar stage op Madagaskar. Uit een onderzoeksrapport bleek dat de jonge vrouw uit een Cessna-vliegtuigje viel toen het boven de savanne van het eiland vloog. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Verder wil het ministerie geen informatie kwijt.

In een verklaring beschreef haar familie haar als “een getalenteerde danseres die zin had om de wereld te ontdekken”. “Onze dochter Alana was een slimme, onafhankelijke jonge vrouw, die geliefd en bewonderd werd door iedereen die haar kende”, klonk het. “Ze was altijd vriendelijk en steunde haar familie en vrienden, waardoor ze een speciale band had met veel mensen. We weten dat ze haar erg zullen missen.”

“Alana greep elke kans met veel enthousiasme en gevoel voor avontuur. Ze wou voortdurend bijleren en ervaringen opdoen. Ze was vooral enthousiast om aan de volgende fase van haar opleiding te beginnen. Een stage op Madagaskar vormde een goede aanvulling op haar studie natuurwetenschappen.” Het ging om een vrijwillige stage die de studente op eigen initiatief liep, zo berichten Britse media. “We zijn diep bedroefd over het verlies van onze prachtige dochter, die mensen liet glimlachen door er gewoon te zijn”, reageerden de ouders.