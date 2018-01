Alan Hawe vermoordde vrouw en drie kinderen nadat hij betrapt werd op gênante situatie TK

Bron: News.com.au 0 Twitter Alan Hawe en zijn gezin Het was een drama dat het dorpje Ballyjamesduff in Ierland op zijn grondvesten deed daveren. Iedereen dacht dat het gezin van Alan Hawe de perfecte familie was, tot hij zijn vrouw en drie kinderen vermoordde en daarna zelfmoord pleegde. En nu is ook bekend geraakt waarom: de leraar was betrapt op een gênante situatie.

Alan (40) was een vooraanstaand lid van de gemeenschap in Ballyjamesduff. Hij was leraar en plaatsvervangend schoolhoofd, had een knappe vrouw en drie flinke zonen. Zijn dorpsgenoten keken naar hem op, maar eigenlijk verborg hij een duister geheim. Toen dat aan het licht dreigde te komen, panikeerde hij en bracht hij zijn gezin op gruwelijke wijze om het leven. Met messen, een bijl en zijn blote handen vermoordde hij zijn vrouw Clodagh (39) en hun zonen Liam (14), Niall (11) en Ryan (6).

Het drama zelf vond plaats op 29 augustus 2016, maar nu pas raakte bekend waarom Alan zijn familie decimeerde. Uit gerechtsdocumenten, die The Sun kon inkijken, blijkt dat Hawe al lang met een pornoverslaving worstelde. Hij was daarvoor in therapie, en het domineerde zijn werk- en gezinsleven. Alan was er als de dood voor dat zijn geheim zou uitkomen en dat hij zijn aanzien als rolmodel in het dorp zou verliezen.

Betrapt op school

Blijkbaar werd zijn ergste vrees ook waarheid, en werd Alan betrapt toen hij expliciete beelden aan het bekijken was op de school waar hij werkte. Volgens The Sun was hij daarbij ook aan het masturberen. Voor de familie Coll, de familieleden van Clodagh, moet het een opluchting zijn dat ze eindelijk een oorzaak kennen. Haar moeder Mary vertelde na de moorden al dat ze het niet begreep. "Alan was de man die toen de familie samenhield en een steun en toeverlaat was voor iedereen. Mary keek zo naar hem op", zei ze toen. "Dat maakt het des te moeilijker om te geloven wat er is gebeurd."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.