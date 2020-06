Alain Remue: “Kans dat Maddie McCann nog leeft, is enorm klein” LH

04 juni 2020

20u27 13 Alain Remue, het hoofd van de Cel Vermiste Personen bij de federale politie, reageerde bij VTM NIEUWS op de nieuwste ontwikkeling in de verdwijningszaak van Maddie McCann waarin het Duitse gerecht een nieuwe verdachte heeft. “Een paar elementen wijzen erop dat hij het zou kunnen zijn.”



De 43-jarige Christian Brückner wordt ervan verdacht Maddie McCann dertien jaar geleden te hebben ontvoerd in Portugal. “Of ze dader nu hebben, weet ik niet, maar ik hoop het. We hebben een aantal verdachten zien passeren in dit verhaal waar ook veel van verwacht werd en die nadien in alle stilte verdwenen. Er zijn wel een paar elementen die mij doen denken dat het wel eens zou kunnen. Er zijn een aantal puzzelstukken die samenvallen. Het valt ook op dat de Duitse collega’s spreken van een inverdenkingstelling voor moord. Ze weten misschien dus iets meer.”

De politie gaat ervan uit dat Maddie niet meer in leven is. “Wij zouden dat niet zeggen als we geen zekerheid hebben. Maar met de tijd die voorbij is gegaan, lijkt de kans dat ze nog leeft, enorm klein. We moeten daar ook realistisch in zijn.” Remue wijst op uitzonderingen zoals Natascha Kampusch, de Oostenrijkse die acht jaar door haar kidnapper in een kelder werd vastgehouden. “Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de verdwijning van Maddie slecht zal afgelopen zijn.”



Toch hebben de speurders een nieuwe oproep voor tips gedaan. Remue: “Men probeert zo breed mogelijk te rechercheren, vandaar ook de oproep. Je weet maar nooit dat er daardoor extra informatie binnenkomt.” Remue zelf heeft nog niet de vraag gekregen om in België een gelijkaardige oproep te doen, maar hij verwacht dat er een Europese oproep komt.

Liam Vanden Branden

Remue zei ook dat hij vandaag de vader van Liam Vanden Branden, die 24 jaar geleden verdween in Mechelen, aan de lijn heeft gehad. “Die mensen zijn er ook mee bezig. Ze zitten op het puntje van hun stoel te hopen dat zij ooit weten wat er met hun kind gebeurd is.”

Remue verwees ook naar een andere verdwijningszaak, die van Elisabeth Brichet, die op 20 december 1989 verdween in Namen. “Toen dachten wij ook: we zien dat meisje nooit meer terug.” Pas vijftien jaar later werd de 12-jarige Elisabeth dood teruggevonden. “Toen ontplofte de zaak Forniret. We hebben samen met de Franse politie haar stoffelijke resten opgegraven in Frankrijk. Dat was een van de oudste zaken waar wij als cel bij betrokken waren. Er zijn nog zaken die vandaag nog open staan en waar misschien alsnog nieuws over komt.”

