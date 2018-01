Al zes jaar gevangen door moslimrebellen, maar er is hoop Peter Groenendijk HA

26 januari 2018

07u59

Bron: AD.nl 0 Sinds 2012 wordt de Nederlander Ewold Horn uit Groningen gegijzeld door moslimrebellen in de Filipijnen. Maar er is hoop. "Hij is nog in leven", zegt de chef van de eenheid die strijd voert tegen terreurgroep Abu Sayyaf.

Het was nog nacht toen vorige week donderdag plotseling twee mannen in de tuin van Abdusakur Tan stonden. Tan, gouverneur van de provincie Sulu in het islamitische zuiden van de Filipijnen, herkende het duo meteen: de Indonesische vissers hadden al vaak in de krant gestaan sinds ze anderhalf jaar geleden waren ontvoerd door terreurbeweging Abu Sayyaf. En nu waren ze vrijgelaten. Hun familie vloog nog dezelfde dag naar de Filipijnen om de twee in de armen te sluiten.



Staat de Nederlander Ewold Horn ook een vrijlating te wachten? Volgende week is het exact zes jaar geleden dat de nu 59-jarige man uit het Groningse Termunten werd ontvoerd door de islamitische terreurgroep Abu Sayyaf. Sindsdien is - voor zover bekend - niets van hem vernomen. De ontvoerders hebben geen video op het internet gezet, zoals gebruikelijk, en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zwijgt om veiligheidsredenen al jaren over de zaak. Ewolds vriendin, dochter en vrienden wachten al bijna 2.200 dagen op goed nieuws.



Er is reden tot hoop. Want hoewel Abu Sayyaf regelmatig gijzelaars doodt, en weinig ontvoeringen van de groep zo lang duurden als die van Horn, is het hoofd van de zoekactie naar Horn duidelijk: de Nederlander leeft nog. "Ik geef geen verdere details over zijn situatie, want dat zou onze operatie kunnen verstoren", zei luitenant-generaal Carlito Galvez Jr. deze week tegen lokale journalisten, die hem op verzoek van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad ondervroegen. "Maar Horn is nog in leven."

Opvallende resultaten

De eenheid die Galvez leidt, het Western Mindanao Command, boekt het laatste jaar opvallende successen tegen de beweging. Abu Sayyaf, ooit ontstaan als afscheidingsbeweging, maar uitgegroeid tot een criminele organisatie die miljoenen binnenhaalt met ontvoeringen, wankelt. "De beweging is ernstig verzwakt", zegt Michael Hart, een Britse onderzoeker die zich al geruime tijd met Abu Sayyaf bezighoudt. "Een deel van de beweging heeft zich vorig jaar aangesloten bij IS en heeft met gelijkgestemden geprobeerd de stad Marawi in te nemen. Dat is hopeloos mislukt. De groep is nu meer versplinterd dan ooit."



Tientallen leden van de beweging werden gearresteerd en diverse gijzelingen zijn dit jaar beëindigd, zoals vorige week nog die van de twee Indonesische vissers. Elf mensen worden nu nog gevangen gehouden door Abu Sayyaf, van wie Ewold Horn de enige westerling is. Een paar jaar geleden had de groep nog tientallen slachtoffers in handen. Dat heeft ook te maken met het snoeiharde optreden van president Duterte, de omstreden leider van de Filipijnen, die de oorlog heeft verklaard aan Abu Sayyaf. Onderzoeker Hart: "Hij heeft veel extra militairen naar het gebied gestuurd, de marine patrouilleert volop rond de eilanden waar Abu Sayyaf actief is. Mensen gijzelen op open water, zoals met Horn is gebeurd, is bijna niet meer te doen."

Onthoofden

De vraag is waarom er al zo lang geen nieuws is. Vrijwel alle gijzelingen door Abu Sayyaf eindigen binnen twee tot drie jaar. De meeste gijzelaars worden vrijgelaten nadat er losgeld betaald is. Als dat te lang duurt, deinst de beweging er niet voor terug gijzelaars te onthoofden. Dat overkwam in 2016 nog twee Canadezen. "Misschien hebben zijn gijzelaars onderling strijd over wat er moet gebeuren", zegt de Australiër Warren Rodwell, die anderhalf jaar lang werd gegijzeld door Abu Sayyaf. "Dat gebeurde in mijn zaak ook. Abu Sayyaf is geen geoliede machine met een bestuur, het is een verbond van tientallen groepjes criminelen. Daar zitten ook chaoten en gekken bij. Er kan van alles aan de hand zijn. Zijn familie mag de hoop niet verliezen."