Al zes Europese landen sluiten hun luchtruim voor de 737 MAX, TUI houdt Boeing aan de grond SSB ADN AW

12 maart 2019

14u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 24 Na Groot-Brittannië en Ierland hebben ook Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk besloten dat er voorlopig niet meer mag worden gevlogen met de Boeing 737 MAX. TUI Group houdt zijn 737 Max 8-toestellen aan de grond, ook vier vliegtuigen van de Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly zullen voorlopig niet meer vliegen.

In steeds meer landen groeit het wantrouwen tegenover het bewuste toestel, na de recente crashes in Ethiopië en Indonesië, en moet het vliegtuig aan de grond blijven. Na het Britse en het Ierse luchtruim zijn nu ook die van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk gesloten voor de 737 MAX. Eerder beslisten onder meer China, Singapore, Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Korea al hetzelfde.



Het lijkt steeds waarschijnlijker dat het volledige Europese luchtruim uiteindelijk dicht zal gaan voor de 737 MAX.

Maatschappijen

Ook hebben diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder Norwegian Air, TUI en Turkish Airlines, besloten om voorlopig niet meer met een 737 MAX te vliegen en alle vluchten op te schorten.



Reisorganisator TUI maakte die beslissing vandaag bekend, niet lang na het nieuws dat de Britse vliegautoriteiten het toestel bannen. Het betekent dat 15 vliegtuigen uit de TUI-vloot voorlopig niet vliegen, waaronder de 4 van het Belgische TUI fly. Reizigers die vanaf morgen een vlucht hadden geboekt met zo’n toestel, zullen een alternatief aangeboden krijgen.

Voorzorgsmaatregel

Een woordvoerder van de ‘Civil Aviation Authority’ in Groot-Britannië laat verstaan dat er nog te weinig informatie is over het ongeval van afgelopen weekend in Ethiopië om vluchten met de 737 MAX toe te laten.

“We volgen de situatie van dichtbij, maar hebben onvoldoende info over de flight-datarecorder en hebben als voorzorgsmaatregel beslist om geen enkele commerciële vlucht met het toestel te laten vertrekken of aankomen in Groot-Britannië noch te laten vliegen door ons luchtruim. We blijven wel in contact met het Europese agentschap voor vliegveiligheid EASA.” EASA neemt later op de dag een standpunt in.

Controle

Vlucht ET-302 stortte zondag kort na het opstijgen vanop de luchthaven van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba neer. De 157 inzittenden kwamen om het leven.

De piloten hadden de luchtverkeersleiding kort voor de crash gemeld dat ze problemen hadden om het vliegtuig onder controle te houden, zei de topman van Ethiopian Airlines vandaag aan CNN. Om welke problemen het precies ging, is nog niet duidelijk. Ethiopian heeft nog geen details vrijgegeven over wat er zich in de laatste minuten voor het neerstorten in de cockpit heeft afgespeeld.

Volgens GebreMariam zullen de “zwarte dozen” met de vluchtgegevens in het buitenland worden geanalyseerd. Meestal gebeurt dat in het land waar het vliegtuig geproduceerd is, dat zou in dit geval de Verenigde Staten zijn.

We hebben het volste vertrouwen in de veiligheid van de 737 MAX Boeing

Vliegtuigbouwer blijft overtuigd van veiligheid

“We hebben het volste vertrouwen in de veiligheid van de 737 MAX”, klinkt het bij Boeing zelf. De vliegtuigbouwer heeft wel begrip voor de maatregelen. “We begrijpen dat luchtvaartregulatoren en klanten beslissingen hebben genomen waarvan zij geloven dat ze het meest gepast zijn voor hun thuismarkten”, luidt het in een persbericht.

De constructeur voegt nog toe dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) momenteel geen extra maatregelen neemt, en dat Boeing zelf voorlopig ook niet de noodzaak ziet om nieuwe richtlijnen uit te vaardigen voor gebruikers van de 737 MAX-vliegtuigen.

