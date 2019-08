Al zeker tien doden door taifoen Wipha in Vietnam jv

06 augustus 2019

06u56

Bron: dpa 0 In Vietnam zijn, na de doortocht van de tropische wervelstrom Wipha, de lichamen van nog eens vijf mensen aangetroffen. Dat brengt de totale dodentol op tien. Elf mensen zijn nog vermist, melden de Vietnamese autoriteiten.

De provincie Thanh Hoa is het zwaarst getroffen: daar zijn vijf mensen omgekomen en zijn tien mensen als vermist opgegeven, is te lezen in een verklaring van de Centrale Stuurcommissie voor de Preventie van Natuurrampen.

De meeste vermisten komen uit het district Quan Son, waar een volledig dorp verwoest werd door snelstromend water. Twintig huizen werden daar meegesleurd door het water.

Wipha is donderdagavond aan land gekomen in de provincie, Quang Ninh, waar zich de bekende Halong Bay bevindt. Tegen zaterdag was de taifoen afgezwakt tot een tropische depressie. In hoofdstad Hanoi viel daardoor zondag onophoudelijk regen.

In de getroffen provincies in het noordoosten zijn goed 800 soldaten in de weer om de bevolking bij te staan. Er worden de komende dagen nog meer overstromingen en aardverschuivingen verwacht.