Al zeker 74 doden door tyfoon op de Filipijnen, zoektocht naar 55 vermisten: "Er kan nog altijd een mirakel gebeuren" ADN

18 september 2018

10u27

Op de Filipijnen heeft de doortocht van tyfoon Mangkhut aan zeker 74 mensen het leven gekost. 55 mensen worden nog vermist.

De meeste dodelijke slachtoffers en vermisten zijn afkomstig uit de noordelijke regio Cordillera. Daar bevindt zich ook de stad Itogon, waar een modderlawine een verblijf van mijnwerkers heeft bedolven.

Honderden politieagenten, soldaten en reddingswerkers zoeken ook vandaag verder naar een vijftigtal mensen die zich nog in het bedolven gebouw zouden bevinden, verklaarde politieofficier Benigno Durana.



"We geven de hoop niet op tot we de laatste van onze medeburgers hebben gevonden", zei Durana aan de pers. "Er kan nog altijd een mirakel gebeuren." Zondag had de burgemeester van Itogon gezegd dat er wordt vanuit gegaan dat de bedolven mensen waarschijnlijk omgekomen zijn.

De tyfoon bereikte zaterdag het Zuidoost-Aziatische land. Hij zorgde voor veel schade. Meer dan 200.000 mensen moesten have en goed achterlaten. Ook in China en de miljoenstad Hongkong ging Mangkhut zondag op vele plaatsen vernietigend te werk.