Al zeker 56 doden door modderstromen en overstromingen op Filipijnen

30 december 2018

06u43

Bron: ANP, Belga, DPA 4 In het oosten van de Filipijnen zijn al zeker 56 doden gevallen door modderstromen en overstromingen. Elf mensen zijn nog vermist. Dat melden de politie en de civiele bescherming vandaag. De overheid meldt dat meer dan 5.000 burgers in zes provincies dakloos zijn.

In vijf provincies van de oostelijke regio Bicol vielen vijftig doden. Die regio werd het zwaarst getroffen door het noodweer. In twee provincies in de regio Eastern Visayas vielen zes doden.

In de getroffen gebieden wordt verder gezocht naar vermiste personen. De meteorologische dienst zegt dat de oostelijke en centrale provincies moeten blijven rekening houden met sterke regenval, ook al is het lagedrukgebied afgezwakt. De Filipijnen worden ieder jaar getroffen door ongeveer twintig tropische cyclonen, die onder andere aardverschuivingen en overstromingen kunnen veroorzaken.