Al zeker 27 doden en honderden gewonden na zware storm in Nepal ADN

01 april 2019

10u31

Bron: ANP 0 Het dodental door zwaar noodweer in Nepal is opgelopen naar 27. Ook raakten meer dan 600 mensen gewond, zeggen de autoriteiten.

De storm heeft gisteren een ravage aangericht in het district Bara en omliggende gebieden. Het noodweer ging gepaard met harde wind. Die was zo krachtig dat volgens getuigen zelfs een bus met inzittenden omver is geblazen. Veel slachtoffers raakten bedolven onder het puin van huizen. Anderen kwamen terecht onder omgewaaide bomen of elektriciteitspalen.

Vijf kinderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat zich onder de doden zeker vijf kinderen bevinden. Er zou een grote operatie worden opgetuigd om hulpgoederen aan te voeren en gewonden te evacueren. Een vrijwilliger in Bara omschreef de ravage: “De storm heeft alles op zijn pad verwoest. Huizen hebben geen daken meer en de bomen zijn allemaal omgevallen.”