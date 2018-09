Al zeker 24 doden bij aanslag op militaire parade in Iran, onder wie "ook vrouwen en kinderen". Beelden tonen chaos tijdens aanslag SAM HA AV

22 september 2018

13u55

Bron: Belga, Reuters 2 In Iran zijn al 24 doden geteld na de aanval op een militair defilé in de stad Ahvaz, in de zuidwestelijke provincie Khoezistan . Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap Irna. Vier gewapende mannen openden het vuur op de parade. De slachtoffers zijn soldaten en burgers, onder wie ook vrouwen en kinderen. Tientallen mensen raakten gewond.

"Er was geen enkele staatsambtenaar aanwezig bij dit evenement, maar meerdere burgers zijn gedood", meldt Irna. De slachtoffers zijn militairen en burgers, onder wie ook vrouwen en kinderen, die naar de parade kwamen kijken. "Onder de martelaren zijn een meisje en een veteraan die in zijn rolstoel zat", zei brigadegeneraal en woordvoerder van de Revolutionaire Garde, Abolfazl Shekarchi, op de staatstelevisie.

Volgens de vicegouverneur van Khoezistan, Ali-Hossein Hosseinzadeh, kwam ook een journalist om het leven. Het aantal gewonden is bijgesteld van twintig naar dertig. Velen van hen verkeren in kritieke toestand.



Ook de vier daders zijn allemaal overleden. "Van de vier terroristen werden er drie ter plekke naar de hel gestuurd", bevestigde de brigadegeneraal. Een vierde aanslagpleger overleed later aan zijn verwondingen.

Tafkiri

Wie de aanslag pleegde, blijft nog onduidelijk. Het internationaal persagentschap Reuters meldt dat IS de aanslag opeiste via het persagentschap Amaq dat aan de organisatie gelinkt wordt. "Strijders van Islamitische Staat hebben een bijeenkomst van Iraanse strijdkrachten in de stad Ahvaz aangevallen", klonk het. Enig bewijs dat IS ook effectief achter de aanslag zat, werd niet geleverd.

Ook Ahvaz National Resistance, een soort koepelvereniging van alle gewapende organisaties die ijveren voor een eigen Arabische staat in de provincie Khoezistan, eiste de aanslag inmiddels op.

Teheran hield "een buitenlands regime" dat gesteund wordt door de Verenigde Staten eerder op de dag nog verantwoordelijk voor het geweld. "Terroristen gerekruteerd, getraind en betaald door een buitenlands regime hebben Ahvaz aangevallen [...] Iran acht de regionale sponsors van terrorisme en hun Amerikaanse meesters verantwoordelijk voor dergelijke aanvallen", schreef de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, op Twitter. "Iran zal snel en krachtig reageren om Iraanse levens te verdedigen", voegde de minister nog toe.

Vandaag vinden in Iran veel militaire parades plaats, ter gelegenheid van de start van de 'Heilige Week van de Defensie'. Tijdens die week wordt de Iraaks-Iraanse Oorlog herdacht, die uitbrak in 1980 en acht jaar duurde.