Al zeker 21 doden bij botsing tussen vrachtwagen en bus in Guatemala IB

22 december 2019

05u36

Bron: Belga 0 Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zijn gisteren minstens 21 doden en meerdere gewonden gevallen in het oosten van Guatemala. Onder de dodelijke slachtoffers zijn negen minderjarigen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Meer dan tien anderen zijn gewond geraakt, aldus het nationale rampencentrum van het Midden-Amerikaanse land.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de stad Gualán in het oostelijke departement Zacapa, op zo’n 150 kilometer van de hoofdstad Guatemala-Stad. De passagiersbus was op weg van de noordoostelijke regio Petén naar de hoofdstad.

Het is nog niet duidelijk wat de crash veroorzaakt heet. Volgens lokale media verloor de chauffeur van de vrachtwagen terwijl hij te hard reed de controle over het stuur en reed hij in op de bus. Op foto’s is te zien hoe de vrachtwagen op zijn kant ligt in een bocht van de tweebaansweg, met de vrijwel totaal vernielde bus iets verderop.

De chauffeurs van beide voertuigen zijn door de politie meegenomen voor ondervraging. De wegpolitie is nog bezig met de identificatie van de slachtoffers. Zeven van de reeds geïdentificeerde dodelijke slachtoffers zijn minderjarigen tussen de zeven en zestien jaar oud.