Al zeker 15 burgers omgekomen bij Turkse inval in Syrië, onder meer baby en meisje van 11

10 oktober 2019

18u53

Bron: Belga 0 Er zouden al zeker 15 burgers om het leven gekomen zijn bij de inval van Turkije in het noordoosten van Syrië. Dat melden verscheidene bronnen. Langs Syrische kant zou het om 9 burgers gaan en langs Turkse kant om zeker 6.

De Syrische slachtoffers zouden in de plaats Sarekaniye gevallen zijn, zo citeerde de Arabische nieuwszender al-Jazeera een tweet van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). “De Turkse luchtaanvallen en artillerie blijven Sarekaniye bestoken. Vandaag zijn tot op dit moment 9 burgers gedood”, klinkt het.

In Turkije zouden de doden volgens de autoriteiten gevallen zijn door obussen die vanuit Syrië werden afgevuurd door de Koerdische militie. Het is tegen die militie dat het Turkse militair offensief gericht is.





In het aan Syrië grenzende district Nusaybin verloren 3 burgers het leven, aldus een Turkse verantwoordelijke. En ook in de aan Syrië grenzende provincie Sanliurfa eisten raketten en obussen het leven van 3 burgers, volgens de plaatselijke autoriteiten. Het gaat om een 9 maanden oude baby, een 11-jarig meisje en een ambtenaar van het ministerie van Financiën. (lees hieronder verder)

Meerdere obussen raakten het gebouw van de onderprefectuur van Akçakale in Sanliurfa, stelde een fotograaf van AFP vast. Hij zag minstens 3 gewonden van wie 2 er erg aan toe leken. Turkse media melden dat in Akçakale en Ceylanpipar - een andere aan Syrië grenzende stad in Sanliurfa - een 20-tal mensen door geschut gewond is geraakt. Volgens de autoriteiten zouden in totaal zeker 70 mensen gewond zijn geraakt.

In Akçakale hebben verscheidene gezinnen hun woning verlaten om beschutting te zoeken, terwijl anderen zich hebben gebarricadeerd. Er is niemand op straat, nadat het gemeentebestuur de bevolking heeft opgeroepen een schuilplaats te vinden om zich tegen projectielen te beschermen.