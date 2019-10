Al week protesten in Libanon: militairen gebruiken geweld tegen betogers kv

23 oktober 2019

19u49

Bron: Belga 0 Militairen proberen met geweld de orde te herstellen in Beiroet, nadat er al een week lang protestbetogingen zijn gehouden tegen het regeringsbeleid. Dat hebben ooggetuigen gemeld. De militairen die met pantservoertuigen zijn uitgerukt, drijven de betogers met gebruik van geweld uiteen en slopen hun barricades.

"We betogen ook voor jullie families", zegden betogers tegen de soldaten, zo blijkt uit video's op sociale media. Anderen deelden witte bloemen uit aan de militairen.

Oorzaak van de onlusten is de slabakkende economie van het land dat gebukt gaat onder grote schulden. Critici verwijten het regime corruptie en verkeerde economische keuzes.

Sinds vorige donderdag ligt het leven lam in Beiroet. Scholen, universiteiten en banken bleven ook vandaag dicht. Regering en partijen discussiëren over de vraag of er geen economische experts moeten opgenomen worden in de regering. De hervormingen die al aangekondigd werden, gaan volgens de betogers niet ver genoeg.



Premier Saad Hariri beloofde de salarissen van de ministers en parlementairen te korten en volgend jaar geen nieuwe belastingen meer op te leggen, maar de betogers eisen dat corrupte machthebbers opstappen.